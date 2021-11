Le directeur du football de Barcelone, Mateu Alemany, a fait le point sur l’avenir d’Ousmane Dembele et se dit confiant que le Français restera.

Dembele n’a toujours pas accepté une prolongation de contrat au Camp Nou et pourra parler à d’autres clubs à partir du 1er janvier.

Cependant, Alemany estime que Dembele veut rester et est assez heureux d’avoir vu Xavi arriver au club en tant que nouvel entraîneur.

« Avec Ousmane, nous parlons depuis quelques mois, ils savent ce que nous pensons », a-t-il déclaré.

« Son désir est de rester au Barça, ses agents aussi et ils suivent le projet. Ils me disent qu’ils sont contents de l’arrivée de Xavi, je suis particulièrement optimiste avec Dembele et j’espère qu’il restera.

