Mateu Lahoz et Carlos del Cerro siffleront au moins deux matches en Eurocup

12 juin 2021 à 11:04 CEST

Comme pour les clubs, les arbitres choisis pour l’EURO doivent également donner un niveau convenable s’ils veulent continuer dans la compétition après la phase de groupes. Parmi eux, les deux Espagnols Antonio Mateu Lahoz et Carlos del Cerro.

Comme l’a appris le journal SPORT, l’intention est que la grande majorité des 19 arbitres concentrés à Istanbul siffle un minimum de deux matches. Et logiquement sur cette liste se trouvent les deux représentants espagnols. Mateu lahoz, arbitre de la dernière finale de Ligue des champions, il connaît déjà son premier rendez-vous. Ce samedi, il fait ses débuts dans un tournoi absolu d’équipes nationales en Europe. Reste à savoir quand il fera ses débuts Depuis Cerro Grande. Le Madrilène fait partie des candidats pour siffler le choc de lundi prochain entre la France et l’Allemagne. Un duel historique au sein du groupe considéré de la mort. Une désignation qui sera officialisée demain, dimanche.

Après cette phase de poules, le premier arbitrage coupé par l’UEFA arrivera en huitièmes de finale. Ce sera là où l’on verra quels arbitres continuent de siffler et qui restent sur la route.

PCR tous les quatre jours en plus des obligatoires avant chaque match

Les arbitres, comme les équipes nationales, sont soumis à un dépistage COVID strict au siège d’Istanbul. Tous les quatre jours, tous les arbitres et assistants doivent passer un PCR pour connaître leur statut. Un test indépendant de celui qu’ils doivent passer 48h avant la célébration d’une rencontre et qui détermine s’ils peuvent ou non voyager. Dans la logistique conçue par l’organisation, il se peut que certains arbitres ne retournent pas au siège turc mais restent dans la ville où ils sifflent et de là ils se dirigent vers leur nouvelle destination. Dans ce cas, ils sont également obligés de passer ce PCR ici, condition indispensable pour pouvoir se rendre sur le lieu de rendez-vous.

Un arbitre pourrait même diriger l’équipe de son pays

Le règlement de l’UEFA, conformément à celui qui est appliqué en Ligue des champions ou en Ligue Europa, établit que si un arbitre est positif au test PCR, l’arbitre et même ses contacts directs sont isolés.

Lorsqu’une situation extrême arrive, il se peut qu’un arbitre siffle sa sélection. Autrement dit, si la situation l’exige, les deux Carlos del Cerro Quoi Mateu lahoz ils pourraient siffler l’équipe espagnole dans cet Euro. Et même, face à une éventuelle épidémie de COVID dans la concentration turque, l’UEFA pourrait faire appel à d’autres arbitres qui ne figuraient pas sur cette liste initiale de 19 arbitres.

L’arbitre principal est remplacé par le quatrième officiel

Le Règlement de l’UEFA définit également les options en cas d’événements imprévus pendant le match. En cas de blessure pendant le match ou juste avant l’arbitre principal. Dans ce cas, ce sera le quatrième arbitre qui le remplacera. Egalement en cas de blessure ou d’indisposition de l’arbitre assistant, bien qu’ici il puisse être assistant de réserve, s’il est désigné pour le match. Dans le cas des VAR ou AVAR, le règlement établit qu’ils ne peuvent être remplacés par une autre collégiale de cette condition qu’en cas d’indisposition. Cela explique aussi pourquoi ils sont tous concentrés au siège de Nyon. Que ce soit COVID ou toute autre situation. Si cela n’est pas possible, imaginons une épidémie massive au sein de la bulle actuelle en Suisse, la norme envisage que la partie qui est touchée par cette situation devrait se jouer sans l’utilisation de cette technologie.