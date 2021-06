Mateu Lahoz ne poursuit pas l’Euro 2021

in

28/06/2021 à 10h02 CEST

Finalement Mateu lahoz Il n’est pas encore en Euro 2021. Bien que l’arbitre valencien soit toujours considéré comme l’un des meilleurs arbitres d’Europe, le meilleur exemple que nous ayons avec la finale de la Ligue des champions, il ne continue pas dans la meilleure compétition des équipes nationales.

Mateu quitte curieusement d’être le seul arbitre à avoir sifflé trois matches de la phase de groupes de l’Eurocup. Un dans chacun des trois premiers jours de la compétition. Il a fait ses débuts avec Belgique-Russie suivi plus tard par Angleterre-Écosse le deuxième jour et Portugal-France le 23 juin. Le départ du Valencien signifie que ce qui s’est passé lors de la dernière épreuve continentale de 2016 ne se reproduira plus, où Marc Clatemburg a doublé en sifflant la finale de la Ligue des champions puis la finale de cette édition de la Ligue des champions.

Cinq autres arbitres ont tourné

Cinq autres arbitres, en plus des Espagnols, ne poursuivent pas le tournoi après la phase de groupes. Comme SPORT l’a appris, c’est le suédois Andreas Ekberg, le Portugais Artur Dias, Le français Clément Turpin, l’israélien Grinfield et roumain Kovacs. La prochaine coupe, si rien ne change, pourrait se faire après-demain mercredi. A deux jours du début des quarts de finale. L’intention est qu’il ne reste finalement que quatre équipes d’arbitres pour les demi-finales et la finale à Wembley

Del Cerro, en attendant les chambres

En attendant les désignations des chambres est l’autre arbitre espagnol. Il s’agit du madrilène Carlos del Cerro et que jusqu’à présent, il a mené deux matches dans le tournoi. Il a fait ses débuts avec France-Allemagne et plus tard la Croatie-République tchèque a sifflé.

Sa désignation dépendra de ce que fait l’Espagne. Au départ, la chose normale est que l’un des deux quarts de finale déjà définis et qu’ils aillent dans la case opposée à celle de l’équipe espagnole. Soit Belgique – Italie vendredi ou République tchèque – Danemark samedi. Si l’Espagne tombait face à la Croatie, alors elle pourrait aussi siffler les deux autres quarts qui seront définis entre ce lundi et mardi demain.