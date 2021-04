Mateu Lahoz nommé arbitre pour el clásico

L’arbitre expérimenté Mateu Lahoz a officiellement été nommé arbitre du prochain match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Lahoz, d’origine valencienne, a été responsable de 5 clásicos dans le passé. Madrid en a remporté trois, Barcelone un, et le dernier était un match nul.

Il a également arbitré 41 matchs impliquant Madrid et 42 matchs impliquant Barcelone. Madrid a remporté 24 des 33 matches dont Lahoz était en charge, avec trois nuls et six défaites. Dans la Copa del Rey, Los Blancos a disputé 7 matches avec Lahoz en charge, ce qui s’est soldé par quatre victoires, deux nuls et une défaite. Et enfin, en Supercoupe, Madrid a remporté le seul match arbitré par lui.

Barcelone a remporté 26 matches arbitrés par Lahoz en Liga, plus deux défaites et six nuls. En coupe, Barcelone a remporté trois matchs arbitrés par lui, avec deux défaites et deux en coupe. Enfin, Barcelone a perdu le seul match arbitré par Lahoz en Supercoupe.

Il a montré un carton rouge quatre fois aux joueurs du Real Madrid et six aux joueurs de Barcelone.

Lahoz arbitre des matchs en Liga depuis 2008 et est devenu un arbitre international, avec une expérience des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 et 2018, ainsi que de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 elle-même.