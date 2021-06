Mateu Lahoz peut faire « double »

05/06/21 à 22:48 CEST

Alex Carazo

La course de Mateu lahoz en arbitrage, il vit son apogée. Après être devenu cette saison le quatrième arbitre espagnol à diriger une finale de Ligue des champions, se présente comme l’un des candidats à siffler la finale de l’Eurocup à 44 ans. Le tout sous réserve, bien entendu, de sa performance dans cette édition et des résultats de Espagne. Évidemment, si l’équipe nationale atteint le dernier match, Mateu Je ne pouvais pas diriger la réunion.

L’arbitre valencien ne sera pas seul dans la compétition, puisque le UEFA a aussi choisi Depuis Cerro Grande comme l’un des arbitres de l’Eurocup. En outre, Hernandez Hernandez, Martinez Munuera, Prieto López Oui Sanchez Martínez ils assisteront au rendez-vous comme Assistants VAR.

Quoi nouveauté pour cette année un échange entre l’UEFA et la CONMEBOL en signe de coopération entre les deux organisations. Ainsi, et pour la première fois dans l’histoire, un arbitre sud-américain dirigera un match de l’Eurocopa, et un Européen sifflera l’America’s Cup. L’élu a été l’arbitre de la Liga, Gil Manzano. Pour sa part, l’Argentin Fernando Rapallini est sur la liste des juges pour le championnat d’Europe.

Une liste remplie d’arbitres bien connus en Europe et avec une grande expérience dans des matchs importants, tels que Brych, Çakir, Orsato ou alors Kuipers. Précisément ce dernier était chargé de diriger le dernier match de l’Espagne dans un tournoi majeur. C’était lors de la Coupe du monde 2018, en huitièmes de finale fatidique contre la Russie, au cours de laquelle le Rouge est tombé aux tirs au but après 1-1 au terme des prolongations.

Mateu lahoz pourrait devenir le deuxième arbitre espagnol à siffler une finale de Ligue des Champions et une finale de Championnat d’Europe, et le ferait aussi la même année Le premier et le seul à ce jour qui a réussi à être juge dans les deux matchs a été José Maria Ortiz de Mendibil. L’arbitre basque était chargé de diriger le match de bris d’égalité de la finale de la Eurocoupe de 1968 entre Italie Oui Yougoslavie, et l’année suivante la finale du Coupe d’Europe Entrez Milan Oui Ajax.