Mateu Lahoz siffle le Bayern Munich

05/04/2021 à 11:06 CEST

Le football espagnol sera également présent dans le duel star de ces quarts de finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich, actuel champion du tournoi, et le PSG. Ce qui implique la réédition de la dernière finale de la compétition de clubs continentale maximale organisée à Lisbonne en raison de la situation COVID.

Et il sera présent avec l’arbitre de la rencontre. Parce que l’UEFA a désigné l’arbitre international valencien pour ce choc avec style Antonio Mateu Lahoz. Ce sera la première fois qu’il sifflera l’équipe allemande cette saison mais pas l’équipe de France qu’il avait déjà dirigée le 20 octobre dernier lors de l’affrontement au Parc des Princes contre Manchester United qui s’est soldé par une victoire anglaise 1-2. Il s’agit du cinquième match disputé cette saison dans la meilleure compétition continentale après les quatre de la phase de groupes. À cela s’ajoutent les deux matches de la Ligue Europa, tous deux dans les manches de cette année 2021.

La seule défaite du Bayern face au Mateu était contre le PSG en 2017

Ce sera le cinquième match contre le Bayern Munich en Ligue des champions avec un record à ce jour de quatre victoires et une seule défaite. La dernière fois qu’il a été sifflé, c’était lors du match aller de la demi-finale de la saison dernière contre l’Olympique de Lyon en France, qui s’est soldé par une victoire retentissante de l’Allemagne 0-3. La seule défaite remonte à la saison 2017-2018 lorsque les Allemands se sont inclinés 3-0 devant les Français en phase de groupes au Parc des Princes. C’était le 27 septembre 2017.

Le PSG n’a gagné qu’avec le Mateu contre le Bayern Munich

Ce sera la quatrième fois qu’il siffle le Paris Saint Germain dans la première compétition continentale et il ne connaît la victoire que lors de la victoire 2017 contre le Bayern Munich. Le dernier précédent est celui mentionné cette saison avec la défaite à domicile contre Manchester United. L’autre défaite était contre Dortmund lors du match aller des huitièmes de finale de la saison dernière, où ils ont perdu 2-1 en Allemagne.

Dans la ligue espagnole cette saison, le derby madrilène a sifflé à Valdebebas qui s’est soldé par une victoire des blancs 2-0 en plus de Barcelone – Athletic Club de Bilbao (2-1) ou plus récemment du derby sévillan dans le Sánchez Pizjuán qui s’est terminé par un Séville victoire par 1-0. Il a également sifflé le match aller des demi-finales de la Copa del Rey cette saison entre Séville et Barcelone qui a mis fin à une victoire locale 2-0. Mateu sera assisté dans le VAR par Hernandez Hernandez et Depuis Burgos Bengoechea. Le Catalan fait office de quatrième officiel Estrada Fernandez, arbitre de la finale de la Coupe samedi dernier.