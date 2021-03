Mateu Lahoz sifflera le derby sévillan

11/03/2021 à 15:03 CET



Antonio Mateu Lahoz a été désigné pour le derby sévillan dimanche prochain au stade Sánchez Pizjuan dans le duel vedette du football andalou. Il est curieux que ce soit la première fois que cette saison siffle Séville de Julen lopetegui dans League. Si, en revanche, il venait de le siffler lors du match aller des demi-finales de la Copa del Rey au stade Sánchez Pizjuan face au Fútbol Club Barcelona, ​​un match qui s’est terminé par la victoire de Séville 2-0.

Cependant, ce sera la quatrième fois que l’équipe de Betic sera sifflée cette saison. Il l’a déjà fait lors de la septième journée contre l’Atlético de Madrid (2-0), puis contre Cadix à Villamarin (1-0) et curieusement lors du match retour entre les deux équipes qui a mis fin à une nouvelle victoire de Betic 0-1.

La curiosité est donnée que Mateu lahoz Il était l’arbitre du dernier derby organisé en juin dernier. Concrètement, c’était le 11 de ce mois, rencontre de la vingt-huitième journée de championnat, et qui s’est terminée par une victoire de Séville à Sanchez Pijuan par 2-0. L’arbitre valencien sera assisté dans le VAR par Martinez Munuera.

Bloquer Fernandez Demain, le derby valencien entre Levante et Valence commence avec Munuera Montero dans le VAR. Diaz de Mera Oui Gonzalez gonzalez Ils seront à Alavés-Cádiz. Real Madrid – Elche sera géré par Figueroa Vazquez avec Grade Soto dans le VAR. Osasuna- Valladolid sera dirigé par Depuis Burgos Bengoechea Oui Estrada Fernandez. Le derby de Madrid entre Getafe et l’Atlético de Madrid sera dirigé par Sánchez Martínez avec Églises de Villanueva dans le VAR. Jaime Latre Oui Alberola Rojas ils seront au Celta-Athletic; Gonzalez Fuertes Oui La colline ils sont désignés à Grenade – Real Sociedad. Finalement Medie Jimenez près de Hernandez Hernandez Il sera à Eibar-Villarreal.

La territorialité est le seul critère non négociable dans les nominations arbitrales

Désignations qui, comme indiqué dans l’arrêté royal des fédérations sportives et l’accord de coordination entre la Ligue et la RFEF; relève du comité de nomination du football professionnel. Une organisation qui est actuellement composée de Carlos Velasco Carballo, président du CTA et Antonio Jesus Lopez Nieto, arbitre de la Ligue. Il y a un troisième membre nommé par consensus dont le poste est vacant après le départ de l’ancien arbitre Evaristo Puentes Leira en septembre 2019 et cela n’a pas été couvert en raison du manque de consensus des parties. C’est le CSD qui a le concours final.

Il est également pratique de savoir que les rendez-vous qui chaque semaine sont déterminés le lundi suivant la fin de la journée mais ne sont divulgués que jeudi en raison de la situation COVID.

Cette saison, le critère de territorialité peut même ne pas être appliqué dans le cas extrême du COVID

Il y a trois critères qui sont initialement suivis lors de la nomination. Le premier est le critère de territorialité, qui implique qu’un arbitre ne peut pas siffler une équipe de la même Communauté autonome. C’est un critère pratiquement intouchable, bien que cette saison le Comité, comme déjà annoncé Velasco Carballo, inclut la possibilité extrême de pouvoir y renoncer dans un cas extrême de contagion COVID où ni le trio d’arbitres principal ni le suppléant ne pourraient siffler à la suite de la pandémie.

Les deux autres critères sont qu’ils doivent essayer de passer quatre jours entre un arbitre qui répète avec la même équipe. De plus, on essaie de suivre un critère d’alternance. En d’autres termes, si vous venez de siffler à la maison, vous essayez de sortir la prochaine fois de votre stade.

Mais aucun de ces deux critères n’est fixe. En d’autres termes, le comité de nomination a le pouvoir d’y renoncer lorsqu’il le juge nécessaire. Une situation qui se déroule compte tenu de la complexité de pouvoir intégrer tous les arbitres, compte tenu de la présence du VAR. Cela explique pourquoi certains arbitres ont déjà sifflé certaines équipes à plus d’occasions qu’initialement prévu. Parce que c’est aussi un autre facteur déterminant dans toute cette procédure, l’état de forme de l’arbitre. Et chaque semaine, ils doivent désigner dans dix premiers et onze matches à la fois l’arbitre principal et l’arbitre VAR.

Et en ce qui concerne la Première Division, cela signifie devoir compter dans un premier temps avec 18 des 20 arbitres chaque semaine (10 au sifflet et 8 au VAR), même si ici aussi un arbitre peut arriver à doubler dans la salle VOR de Las Rozas.

Hernández Hernández sera à peine capable de siffler à nouveau le Real Madrid cette saison

A tout cela s’ajoutent des situations particulières comme celles dérivées des arbitrages qui laissent de nombreuses conséquences médiatiques et de l’inconfort. Comme cela se passe actuellement avec Hernandez Hernandez. Même si le CTA et le Comité lui-même comprennent qu’il a fait un excellent arbitrage, la chose normale est qu’il ne siffle plus au Real Madrid pour le reste de la saison, à moins qu’il ne vienne un moment où tout est décidé pour l’équipe blanche. C’est une façon d’essayer de calmer les choses. Cette saison est déjà arrivée avec Martinez Munuera, l’arbitre El Clásico au Camp Nou, qui a passé près de cinq mois sans siffler l’équipe du Barça. Du 24 octobre au 21 février où il dirigeait Barcelone-Cadix.