Matheus Cunha est l’attaquant que veut l’Atlético de Madrid

23/08/2021 à 17h58 CEST

L’Atlético de Madrid est déjà clair sur son renfort pour compléter l’effectif de cette saison. Dans le club rojiblanco, ils ont déjà exclu la possibilité de Vlaovic pour les revendications élevées de la Fiorentina et leur objectif est en ce moment en Bundesliga.

Comme le confirme le journal SPORT, l’actuel champion de la Ligue veut entreprendre la signature du Brésilien du Hertha Berlin, Mathias Cunha. Le jeune attaquant de seulement 21 ans du club de la capitale répond parfaitement à ce que le club rojiblanco entend.

D’abord parce que l’opération ne nécessite pas une grosse mise de fonds et est loin des prétentions élevées de Vlaovic ; et d’autre part, c’est la position d’avant que Cholo considère comme renforcée afin de lutter pour toutes les compétitions. Un coéquipier de Luis Suárez, soit pour jouer ensemble, soit pour couvrir les absences de l’Uruguayen.

Cunha est chez Hertha depuis l’été 2019 lorsqu’il est arrivé de Leipzig où il était arrivé un an plus tôt du Suisse Syon Sion. C’était sa première expérience en dehors du Brésil où il a grandi à Curitiba.

La saison dernière, il a disputé 27 matchs en Bundesliga, marquant 7 buts pour le Hertha. Deux buts de plus que lors de sa première campagne pour l’équipe de Berlin, où il les a marqués en seulement 11 matchs. Sa meilleure campagne a été la dernière à Sion où il a marqué 10 buts en 29 matchs. Cunha n’a pas encore été internationale avec l’absolu brésilien. En revanche, dans le SUB23 où il a disputé 16 matchs en marquant 15 buts.

La signature du Brésilien Cunha aura un impact immédiat et cela se produit car l’Atlético de Madrid devra se passer de l’un des trois étrangers actuellement en équipe première. L’arrivée de Cunha signifie qu’il y a quatre footballeurs non européens. Ce sont ses deux compatriotes Lodi et Felipe, en plus de l’Argentin Nehuen Pérez.

Tout indique que ce sera ce dernier qui quittera le club. Pas en vain la saison dernière, il a été prêté à Grenade. L’Atlético de Madrid devra également chercher une destination pour le Colombien Santiago Arias qui n’a pas été inscrit en Liga.

En revanche, l’Atlético de Madrid n’a pas fermé l’option du départ de Saúl Ñíguez, à condition que l’offre réponde à ce que veut le club rojiblanco.