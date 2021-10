Matheus Cunha, faible contre Barcelone

in

10/01/2021 à 19:47 CEST

Le Brésilien Matheus Cunha, attaquant de l’Atlético de Madrid, souffre d’une “blessure à la cuisse gauche”, ne s’est pas entraîné lors de la séance de vendredi et est absent pour le match de samedi contre Barcelone au stade Wanda Metropolitano.

Après avoir ressenti un certain malaise à l’entraînement jeudi, le footballeur a subi une IRM qui a confirmé l’affection, dont le rapport médical du club rojiblanco ne donne pas plus de détails, bien qu’il précise “le traitement médical et kinésithérapique” que suivra l’agresseur, “ainsi qu’une formation alternative”. “C’est en attente d’évolution”, Ajouter.

“Les services médicaux du club ont informé la Fédération brésilienne et leur ont envoyé les tests que l’attaquant brésilien a subis”, a ajouté l’Atlético de Madrid. sans préciser s’il sera désinscrit ou non à l’appel de sa sélection, bien qu’une blessure musculaire nécessite au moins dix jours pour récupérer.