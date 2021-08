Matheus Cunha signe à l’Atlético de Madrid

25/08/2021 à 13:28 CEST

Blanchiment d’Arnau

Le Athlète de Madrid a trouvé un accord avec lui Hertha Berlin pour le transfert de l’agresseur Matheus Cunha. Le footballeur brésilien de 22 ans signe en tant que rojiblanco pour les cinq prochaines saisons.

L’attaquant, champion olympique avec le Brésil à Tokyo 2020, a atterri ce mardi à Madrid. C’est un attaquant polyvalent, avec la capacité de fonctionner dans plusieurs positions à l’avant du terrain, que ce soit en tant qu’attaquant, en tant qu’ailier, en tant que meneur de jeu et même en tant que pivot offensif.

🔴⚪ #BienvenueCunha 🇧🇷 @ mathcunha20 est déjà footballeur rojiblanco ! ?? ℹ️ https://t.co/sOZAp6jSYk pic.twitter.com/dr8OdMiFAm – Atlético de Madrid (@Atleti) 25 août 2021

Formé dans la carrière du Coritiba, en 2017, il fait le grand saut dans le football européen pour rejoindre les rangs de la Sion, avec qui il a inscrit 10 buts et 8 passes décisives en 29 matchs lors de sa seule campagne en Suisse. Plus tard, Matheus Cunha a signé pour le Leipzig, dont il a porté le maillot pendant deux saisons, et déjà en 2019/20 a rejoint le Hertha Berlin, avec qui il a crédité 13 buts et 10 buts à ce jour.

Dans ses trois clubs en Europe, Matheus Cunha a évolué à tous les postes d’attaque, en tant qu’attaquant, deuxième attaquant, ailier gauche ou droit.

International dans les catégories inférieures du Brésil, a été convoqué par l’équipe senior pour faire partie de l’équipe qui a été mesurée contre la Bolivie et le Pérou en octobre 2020 sur le chemin de la ‘canarinha’ vers la Coupe du monde 2022 et il y a quelques semaines, il a remporté la médaille d’or aux récents Jeux olympiques Jeux de Tokyo, où avait un rôle prépondérant.

Au concours olympique, le nouvel attaquant de matelas Il a été titulaire dans tous les matches au Brésil -sauf dans la demi-finale contre le Mexique, qui a été perdu en raison de de blessures et marqué 3 buts, dont à la fois la victoire contre l’Egypte en quarts de finale (1-0) et celle qui a ouvert le score en finale contre l’Espagne (2-1).