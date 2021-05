Matheus Fernandes frappe Koeman pour manque de temps de jeu à Barcelone

Le milieu de terrain de Barcelone Matheus Fernandes a révélé sa frustration après une première saison difficile au Camp Nou après son transfert estival de Palmeiras.

Le jeune, qui n’a toujours pas été officiellement présenté, n’a réussi que 17 minutes cette saison, ce qui est venu en tant que remplaçant lors d’une victoire en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev.

Fernandes a passé le reste du temps sur le banc et a accordé une longue interview à Mundo Deportivo où il a révélé qu’il ne comprenait pas son manque de temps de jeu.

Le Brésilien dit même qu’il pense que Ronald Koeman a quelque chose de «personnel» contre lui et a expliqué ce qui s’est passé lorsqu’il est allé parler au Néerlandais après avoir fait sa seule apparition jusqu’à présent pour le club.

«Un mois ou quelque chose de plus après ce match, et n’ayant pas joué à nouveau, je suis allé à son bureau et j’ai dit:« Monsieur pourquoi n’ai-je pas plus d’opportunités. Ai-je mal joué? Et il m’a dit: “Non, tu as bien joué, mais je ne peux pas te mettre parce que je ne compte pas sur toi, tu n’as pas la qualité pour jouer pour le Barça.” Et je lui ai dit que s’il ne me mettait pas, il ne pouvait pas voir si je n’ai pas de qualité et si les managers m’ont signé, c’était à cause de ma qualité. Il doit y avoir autre chose.”