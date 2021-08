Matheus Nunes ignore la Seleçao

in

28/08/2021

Matheus Nunes, un milieu de terrain du Sporting Lisbonne âgé de 23 ans, est devenu le centre d’une guerre froide entre les équipes brésilienne et portugaise. Qui a ouvert le jeu était Tite, l’entraîneur de Canarinha, qui s’est inscrit vendredi au volant dans la liste supplémentaire des neuf internationaux, pour compenser les pertes théoriques des joueurs de Premier League, qui n’ont pas l’autorisation de leurs clubs pour disputer la triple journée de qualification sud-américaine pour Qatar 2022.

La surprise a sauté quelques heures plus tard, lorsqu’il a été signalé depuis Lisbonne que l’entraîneur portugais, Fernando Santos, avait appelé le joueur en lui promettant de l’inclure dans le prochain appel. ET Matheus Nunes, Brésilien de naissance qui vit au Portugal depuis l’âge de 12 ans, il a choisi d’ignorer l’appel du Cinquième Champion du Monde, laissant Tite et son équipe d’entraîneurs dans une position publique pas très agréable.

La CBF n’a pas encore fait de déclaration publique sur le refus du joueur de rejoindre la concentration de Canarinha., qui préparera dès lundi les matches contre le Chili, à Santiago, le superclassique contre l’Argentine, à Sao Paulo, et le duel contre le Pérou, à Recife.

De la Confederaçao, il a été rapporté que Tite a appelé le footballeur avant de l’appeler, laissant entendre que le changement d’avis du joueur du Sporting est intervenu dans les dernières heures. En effet, le footballeur a célébré son appel pour le Brésil sur les réseaux sociaux. “Le plus beau cadeau que j’ai pu recevoir”, est venu publier avec un coeur vert.