Mathew Barzal des Islanders marque le premier but des séries éliminatoires dans la défaite ⋆ .

S’il y avait un temps pour Mathew Barzal pour marquer son premier but des séries éliminatoires, le décompte égalisateur avec 5 minutes et demie restantes dans le règlement d’un swing Game 3 pour forcer les prolongations était un script assez poétique.

La fin a peut-être été gâchée par l’ailier de premier plan des Bruins, Brad Marchand, qui a marqué en prolongation pour infliger une défaite 2-1 aux Isles au Nassau Coliseum jeudi soir. Mais c’était un singe dans le dos du centre étoile après avoir disputé huit matchs en séries éliminatoires sans un seul but.

« Je pensais qu’il avait beaucoup d’avance sur son jeu », a déclaré l’entraîneur-chef Barry Trotz après la défaite, qui a placé les Isles derrière 2-1 dans la série. « Il était dangereux. Nous avions des gars qui y allaient ce soir et il était l’un d’entre eux.

Barzal, 23 ans, qui participe à la troisième série de séries éliminatoires de sa carrière, a maintenant un but et quatre passes décisives en séries éliminatoires.

Mathew Barzal célèbre après avoir marqué un but en troisième période de la défaite 2-1 des Islanders en prolongation contre les Bruins..

En prolongation, Barzal a eu une excellente occasion de mettre fin au match lorsque Jordan Eberle a forcé un revirement dans la zone offensive et l’a mis au but. La rondelle a rebondi jusqu’au bâton de Barzal pour un tir devant. Mais le gardien des Bruins Tuukka Rask est resté devant les deux occasions, comme il l’a souvent fait jeudi.

Il a fallu un certain temps à chaque équipe de la LNH qui a participé aux éliminatoires de la bulle 2019-2020 pour s’habituer à jouer dans une arène vide, où l’on pouvait entendre chaque mot sur la glace et où l’élan était difficile à trouver lorsque les objectifs ont été atteints sans le silence des stands.

Maintenant, alors que le monde continue de se sortir de la pandémie de coronavirus, les équipes de la LNH doivent se réadapter pour jouer devant des fans hurlants – tout en suivant les protocoles COVID-19 mis en œuvre par la ligue.

Trotz avait mentionné avant le match 2 qu’il devenait difficile de communiquer avec ses joueurs sur le banc tout en portant un masque. Le TD Garden de Boston et le Nassau Coliseum sont presque de retour à pleine capacité, ce dernier ayant accueilli 12 000 fans pour le troisième match jeudi soir.

Lorsqu’on lui a demandé après l’entraînement mercredi s’il s’attendait à ce que le mandat du masque sur le banc change, Trotz a déclaré que la LNH y réfléchissait.

« Il a été amené à la ligue », a-t-il déclaré. « Je sais qu’ils l’examinent. Cela devient plus difficile. Je regarde des matchs et les entraîneurs portent des jugulaires en ce moment parce que les joueurs ne peuvent pas vous entendre. On crie le plus fort possible et, pendant les playoffs, les masques l’étouffent un peu. Quand il sera temps pour nous de les retirer, la ligue nous donnera une indication. Mais c’est un peu plus dur. »

Trotz et son équipe d’entraîneurs portaient toujours des masques derrière le banc jeudi.