Mathias Jorgensen rejoint Brentford pour un transfert gratuit

Brentford a finalisé la signature du défenseur international danois Mathias Jorgensen sur un transfert gratuit. L’ancien homme de Huddersfield Town était sans club après avoir quitté l’équipe turque de Fenerbahce plus tôt dans l’été.

Le joueur de 31 ans a signé un contrat initial d’un an avec l’équipe de Thomas Frank et a la possibilité d’une année supplémentaire.

Expérience en Premier League

Jorgensen, également connu sous le nom de Zanka, sera familier aux partisans de la Premier League après son passage avec Huddersfield entre 2017 et 2019. Il a rejoint les Terriers du FC Copenhague lors de leur promotion dans l’élite et les a aidés à assurer une survie improbable lors de sa première saison.

La deuxième saison de Huddersfield ne s’est pas déroulée comme prévu, et après son retour au championnat, Jorgensen a déménagé en Turquie pour rejoindre Fenerbahce.

Le défenseur central a d’abord commencé sa carrière au Danemark avec Copenhague avant de rejoindre le PSV Eindhoven. Il est retourné à Copenhague en prêt en 2020 et a également eu un prêt avec Fortuna Düsseldorf avant cela.

Sur le plan international, Jorgensen a disputé 35 matches avec le Danemark depuis ses débuts en 2008. Il faisait partie de l’équipe danoise pour l’Euro 2020.

Ce qui fut dit?

S’adressant au site Web du club, l’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank, a déclaré: «Nous sommes ravis d’avoir pu renforcer notre équipe et amener un joueur expérimenté de qualité supérieure dans le groupe. C’était particulièrement important après que Mads Bech s’est blessé.

“Zanka apporte une riche expérience de différentes ligues et de nombreux matchs internationaux, il a également joué en Premier League auparavant. Cette expérience et ce leadership sont particulièrement importants, et c’est formidable de le faire entrer. Zanka est un joueur fort défensivement, il est conscient de la façon dont nous aimons défendre, a un très bon positionnement et a de la qualité avec le ballon. Nous pensons qu’il peut jouer dans n’importe laquelle des trois positions défensives centrales.

