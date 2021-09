Mathias Pogba: Paul Pogba est heureux à Manchester United mais voyons voir – Man United News And Transfer News

in

Mathias Pogba, le frère de la star de Manchester United Paul Pogba, s’est ouvert sur la situation du contrat de son frère au milieu de toutes les rumeurs.

Le milieu de terrain sensationnel a moins d’un an avant son contrat actuel, ce qui signifie que les clubs étrangers peuvent l’approcher dès janvier.

United a refusé de vendre Pogba dans la fenêtre de transfert d’été car il semblait qu’ils étaient prêts à prendre le risque de le perdre gratuitement.

L’espoir était qu’ils pourraient convaincre le vainqueur de la Coupe du monde de renouveler son contrat, mais pour l’instant, rien n’a vraiment avancé sur ce front.

Pogba a été dans une forme scintillante cette saison et cela ne rendra pas plus facile de le garder, en particulier avec le PSG et le Real Madrid qui traînent.

Le frère de Paul Pogba, Mathias, en situation de contrat : « Paul n'a pas encore décidé s'il resterait ou non l'été prochain. C'est sa décision – il se sent très bien à Man United maintenant, cette saison… alors voyons voir. Voyons quand sera le moment de décider »

Il est clair que Pogba attend de voir comment se déroulera la saison avant de décider de prolonger ou non son séjour.

Le milieu de terrain français sait que ce sera probablement son dernier contrat majeur et doit donc choisir avec soin son prochain changement de carrière.

Manchester United a bien investi cet été dans Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo et Pogba ont été impressionnés par les arrivées.

Cependant, jusqu’à ce que les investissements produisent des résultats, il n’a aucune raison réelle de croire qu’il devrait rester à Old Trafford au-delà de la saison.

Pogba est peut-être heureux et profite de son séjour à United avec Ole Gunnar Solskjaer, mais il sait que le bonheur n’égale pas les trophées.

Après tout, il n’a qu’à regarder comment Tottenham Hotspur avait une équipe pleine de talent sous la direction d’un brillant manager à Mauricio Pochettino mais n’a pas réussi à livrer l’argenterie.