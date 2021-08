Mathura: FIR déposé après qu’un musulman ait été menacé pour avoir dirigé un stand de dosa nommé “Shrinath”, les habitants l’appellent “djihad économique”

in

Selon le FIR, le plaignant nommé Irfan a allégué que certaines personnes sont venues à son stand de dosa le 18 août et lui ont demandé pourquoi il l’avait nommé « Shrinath ».

Selon le FIR, le plaignant nommé Irfan a allégué que certaines personnes sont venues à son stand de dosa le 18 août et lui ont demandé pourquoi il l’avait nommé « Shrinath ». Ils auraient ensuite déchiré les banderoles et l’auraient averti de retirer son restaurant du marché de Vikas sur le marché, a rapporté The Indian Express.

« Une vidéo sur les réseaux sociaux a été portée à notre connaissance dans laquelle certaines personnes peuvent être entendues faire des commentaires répréhensibles sur le nom d’un stand. Un FIR a été déposé dans le cadre de l’affaire et nous vérifions l’identité de l’accusé », a déclaré Varun Kumar, CO City, Mathura, cité par The Indian Express.

Les employés du restaurant ont déclaré qu’il appartenait à un Rahul qui les payait Rs 400 par jour pour le faire fonctionner. « Nous gérons cela depuis cinq ans ; il n’y a eu aucun problème sur le nom. Nous n’imaginions même pas qu’il pourrait y avoir un problème. Ce jour-là, certaines personnes sont venues déchirer les banderoles et ont dit que les musulmans ne peuvent pas tenir un magasin avec un nom hindou. Ils semblaient avoir un problème avec le nom », a déclaré Irfan qui dirige le stand.

Une vidéo de l’incident a ensuite été publiée par un certain Devraj Pandit, qui aurait dirigé la foule qui a vandalisé le restaurant. Accusant le vendeur de « jihad économique », Pandit a déclaré que les hindous n’avaient pas obtenu d’emploi à cause de gens comme lui (Irfan). Il a appelé ses abonnés Facebook à « se rebeller contre de tels vendeurs qui demandent l’aide de Sanatan Dharma ».

