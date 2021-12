Mathurin marque 29, l’Arizona n ° 11 bat l’État de l’Oregon 90-65

Bennedict Mathurin a marqué 29 points, un record de la saison, dont quatre à 3 points, et l’Arizona n°11 a battu l’Oregon State 90-65 dimanche.

Christian Koloko a ajouté 12 points aux Wildcats (7-0, 1-0 Pac-12), qui ont remporté leur quatrième match de suite contre les Beavers. Mathurin a terminé avec six rebonds.

« La première chose qui a vraiment motivé Benn a été le rebond offensif. C’est quelque chose dont lui et moi avons parlé », a déclaré l’entraîneur de l’Arizona Tommy Lloyd. « Faire des jeux dans les zones d’effort et pas seulement chasser des coups sautés. Ensuite, il a chassé de bons 3 et nos gars l’ont trouvé dans cette zone. »

Jerod Lucas a marqué 17 points pour mener les Beavers (1-8, 0-2), qui n’ont plus gagné depuis leur match d’ouverture contre Portland State.

L’Arizona a pris du retard 13-7 tôt, a répondu avec une course de 16-0 plafonnée par le jeu à trois points de Mathurin et s’est progressivement éloigné, sans jamais abandonner l’avance.

Oregon State s’est rapproché de six points au début de la seconde mi-temps, mais un lay-up d’Azuolas Tubelis a porté le score à 52-41 avec 17:13 à jouer et les Beavers n’ont pas obtenu moins de 10 points le reste du chemin.

« J’étais vraiment excité de la façon dont nos gars sont sortis prêts au combat. Et puis il semble que ce qui nous a coûté contre toutes les équipes, ce sont de petites poussées dans chaque mi-temps », a déclaré l’entraîneur de l’Oregon State Wayne Tinkle. « Nous sommes descendus en première mi-temps, puis nous nous sommes battus. Deuxième mi-temps, même chose. Nous ne pouvions tout simplement pas garder le ballon devant. Nous ne pouvions pas saisir de rebond. Nous l’avons beaucoup trop retourné. »

Kerr Kriisa a terminé avec 11 points pour l’Arizona et Tubelis en a marqué 10.

Les Beavers ont été contrecarrés par des revirements, avec 22 que l’Arizona a transformé en 27 points.

« Je ne sais pas si j’envisage des statistiques avant le match, mais je savais vraiment que nous voulions les mettre sous pression et les forcer à faire des jeux difficiles dans des fenêtres serrées. Nos gars ont fait du bon travail », a déclaré Lloyd.

L’Arizona était censé ouvrir le jeu Pac-12 à domicile jeudi contre Washington, mais le match a été reporté en raison de problèmes de COVID-19 avec les Huskies. Ce match a été reprogrammé pour le 25 janvier.

« Nous avons joué un match essentiellement au cours des deux dernières semaines. Il nous a donc peut-être fallu un peu de temps pour nous mettre les pieds sous les pieds, mais je suis vraiment fier de la façon dont notre banc est arrivé et a changé le jeu, en faisant pression défensivement et en faisant certaines choses arriver », a déclaré Lloyd.

Les Wildcats totalisent en moyenne plus de 90 points par match sous Lloyd, qui en est à sa première saison comme entraîneur après 20 ans comme assistant à Gonzaga.

CONSEILS

Arizona : Le classement des Wildcats au 11e rang est le plus élevé depuis qu’ils étaient au 9e rang en janvier 2018. … L’Arizona compte trois victoires cette saison par 45 points ou plus.

État de l’Oregon : Les Beavers n’ont pas mené de match à la mi-temps cette saison. … L’État de l’Oregon a battu l’Arizona à neuf reprises au Gill Coliseum lorsque les Wildcats ont été classés, le plus récemment le 12 janvier 2020, lorsque les Beavers ont battu le No. 24 Arizona 82-65.

CORVALLIS FRAIS

Mathurin, un étudiant de deuxième année, a obtenu un sommet en carrière de 31 points contre les Beavers au Gill Coliseum la saison dernière.

« Pour être honnête, je viens du Canada et Corvallis est à peu près le même que le Canada, donc je dirai simplement que c’est le temps », a-t-il plaisanté après le match.

SUIVANT

Arizona : accueille le Wyoming mercredi.

État de l’Oregon : accueille l’État de Sacramento samedi.