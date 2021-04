Mati Greenspan avertit que la dernière action de la SEC pourrait menacer l’avenir de toutes les crypto-monnaies

Mati Greenspan, fondateur de Quantum Economics, a averti que la dernière action de la SEC contre la plate-forme de contenu décentralisée LBRY pourrait menacer l’avenir de toutes les crypto-monnaies.

Selon la plainte déposée par la SEC le 29 mars, LBRY aurait offert et vendu des millions de titres non enregistrés via des jetons de crédit LBRY depuis 2016. La société a contesté les accusations de la SEC, car elles déclarent que leurs jetons sont axés sur l’utilité et pas pour la spéculation.

Dans le bulletin d’information d’aujourd’hui, intitulé « Ne les laissez pas tuer la cryptographie », Greenspan affirme que si le procès de la SEC contre LBRY réussit, il aura des conséquences dramatiques:

«Si le tribunal était contre LBRY, cela mettrait littéralement en question l’avenir de toutes les crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ether.»

Greenspan note que les États-Unis ont pris du retard en matière de réglementation de la cryptographie et prévient que cette affaire pourrait créer un précédent en classant «l’argent programmable à multiples facettes» en tant que titres.

«Les juges s’inspirent généralement des décisions précédentes sur des affaires similaires, donc une décision négative ici pourrait leur permettre de tuer plus facilement tout projet utilisant des jetons cryptographiques. DeFi, des jetons non fongibles (NFT), des contrats intelligents et à peu près tout, sauf peut-être des pièces stables. »

Greenspan pense que le seul crime de la plate-forme a été de s’installer aux États-Unis et a déclaré à Cointelegraph que l’affaire mettait en évidence «l’approche rétrograde des États-Unis en matière d’innovation tournée vers l’avenir».

Bien que le commentateur basé sur Isreal ne pense pas qu’une victoire de la SEC étoufferait l’innovation dans l’industrie de la cryptographie dans son ensemble, il le fera certainement aux États-Unis:

«Cela le chassera simplement des États-Unis. Des projets comme celui-ci sont florissants en Europe et dans certaines régions d’Asie et la technologie continue de progresser à l’échelle mondiale. L’Amérique est laissée pour compte. »

LBRY a contesté le cas de la SEC, affirmant que si la «SEC prétend que les crédits n’ont d’autre utilité que la spéculation», les crédits permettent en fait aux utilisateurs de donner un pourboire, de publier, d’acheter et de booster du contenu sur la plate-forme, et la société «n’a indiqué que les Crédits LBRY étaient un investissement et décourageait systématiquement d’acheter des Crédits à cette fin. »

Greenspan a exhorté les lecteurs de son bulletin à écrire une lettre au congrès pour montrer son soutien à LBRY, ou à visiter helplbrysavecrypto.com. pour mieux connaître les «actions idiotes des régulateurs américains».

Malgré la sonnette d’alarme sur l’issue négative de cette affaire, Greenspan a déclaré à Cointelegraph qu’il était optimiste: