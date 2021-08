Mati Rosa, la signature qui n’a jamais porté de blaugrana

18/08/2021 à 6h30 CEST

Sur le point d’avoir 23 ans, l’Argentin Mati Rosa a signé pour Palma en 2018 Le futsal comme pari du présent et de l’avenir après un passage par l’Amérique du Sud dans son pays et une double expérience italienne, d’abord à Montesilvano puis à Pescara.

Doté d’une technique exquise et d’un grand sens du but, le pivot a dépassé toutes les attentes et il est devenu l’une des sensations du tournoi de la ligue espagnole sous Antonio Vadillo.

A tel point qu’il a été élu « acteur de la révélation » par le LNFS lors de l’année académique 2018-19 et a terminé quatrième meilleur buteur avec 25 buts, juste derrière la star du Barça Ferrao (38), Carlitos avec 34 (Jaén) et Rafa Usín (30), qui était alors membre de Xota.

Dans un mouvement éphémère, Le Barça a devancé les autres “grands” et a accepté avec Palma le transfert de Mati Rosa, qui continuerait cette saison en cours et une autre (déjà prêtée) dans une équipe des Baléares dans laquelle il jouerait trois saisons consécutives.

Cependant, deux semaines seulement après cet accord, l’international avec l’albiceleste s’est cassé le ligament croisé antérieur du genou droit et il n’a pas rejoué dans un parcours qui n’avait pas marqué lors des trois matchs auxquels il avait joué auparavant.

Mati Rosa, en pleine visite médicale avec le Barça

| FCB

Le déjà ex-bluegrana a réussi à récupérer et à l’été 2020, le Barça a réitéré sa signature après avoir subi de nouveaux tests médicaux dans les installations de Ciutat Esportiva.

« Je suis très heureux et j’espère profiter au maximum de cette opportunité quand elle se présentera. J’ai hâte de jouer aux côtés de Sergio Lozano et Ferrao, qui est le meilleur pivot du monde. Et vivez une partie avec les Dracs. J’ai toujours été un fan du Barça pour Messi & rdquor;, a déclaré le natif de Buenos Aires il y a un an lorsque sa signature a été officialisée jusqu’en 2024.

Les blessures tronquent la carrière de Mati Rosa

| DAVID RAMÍREZ

Son malheur a vécu un nouveau chapitre en février dernier lorsque le ligament croisé antérieur de l’autre jambe (la gauche) s’est déchiré dans un match avec l’albiceleste contre l’Ouzbékistan et se poursuit maintenant avec la dernière phase de la reprise dans les installations de l’équipe argentine à Ezeiza.

En réalité, Le capitaine du Barça Sergio Lozano, un joueur qui vit également une nouvelle épreuve en raison de blessures, lui a envoyé des encouragements Sur Twitter. “Beaucoup de courage Mati, malheureusement je sais ce que tu penses et ce que tu ressens, maintenant des jours durs et difficiles viendront mais tout finit par passer. Un câlin et si tu as besoin de quoi que ce soit, me voici, crack!”, A écrit le grand joueur madrilène.

Beaucoup de courage Mati, malheureusement je sais ce que vous pensez et ressentez, maintenant des jours durs et difficiles viendront mais tout finit par arriver ! Un câlin et si tu as besoin de quoi que ce soit ici je suis crack ! @MatiiRosa https://t.co/SYy6LFq6qX – sergio lozano (@ sergiolozano09) 3 février 2021

Eh bien, comme annoncé par le journaliste Gustavo Muñana et a pu confirmer SPORT, Le FC Barcelone a résilié le contrat qui le liait à un Mati Rosa qui a déjà signé pour ElPozo Murcia. Il y sera sous les ordres de son compatriote Diego Giustozzi, l’entraîneur qui a mené l’Argentine à l’or lors de la dernière Coupe du monde.