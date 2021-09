Matías Dituro, clé de la première victoire du Celta de Vigo

in

Le gardien de but du Celta de Vigo, Matías Dituro, a joué un rôle déterminant dans la première victoire de l’équipe d’Eduardo Coudet en sauvant un penalty à Roger Martí avec 0-1 sur le tableau d’affichage. C’est le troisième lancer de 11 mètres qu’il stoppe sur un total de quatre tirs en ce début de saison 2021/22 et le Celta a scellé les trois premiers points.

L’Argentin, qui est arrivé en prêt de l’Université catholique du Chili cette même fenêtre de marché, a arrêté les mêmes pénalités maximales dans les quatre derniers tirs que n’importe quel gardien de but dans les 48 tirs précédents, présentant ainsi une grande idylle avec des pénalités et qui ont signifié des points pour l’équipe galicienne.

3 – @DituroMatias 🇦🇷 a sauvé trois des quatre derniers penaltys de @LaLiga, comme n’importe quel gardien de @RCCelta lors des 48 précédents qu’ils ont été jetés dans la compétition. Découverte #RCCelta pic.twitter.com/LXO3pi5wIw – OptaJose (@OptaJose) 21 septembre 2021

Les Vigolais ont remporté la Ciutat de València 0-2 avec des buts de Iago Aspas et Brais Méndez et sont sortis du bourbier en début de saison: jusqu’à la victoire sur Levante ils avaient une possibilité de 15 unités et un taux de score synonyme de descente.

Grenade et Elche, deux rivaux pour continuer à croître

Le Celta de Vigo d’Eduardo Coudet a riposté avec la première victoire de la saison et affronte le sprint final avant la deuxième pause de l’équipe nationale avec des matchs contre Grenade, à domicile, et Elche, à Martínez Valero. Les six points semblent vitaux pour les intérêts des Galiciens, qui aspirent à la première moitié de tableau.

L’équipe céleste a mis fin à trois défaites consécutives dans lesquelles elle est entrée en collision avec l’Athletic Club (0-1), le Real Madrid (5-2) et Cadix (1-2). Seul un match nul contre Osasuna lors de la 2e journée a également atténué la défaite initiale contre l’Atlético de Madrid (1-2) lors de la première et cela fait qu’ils n’ont pas encore marqué de points à domicile.