Matías Pascual mène la énième victoire du Barça

10/12/2021 à 14:41 CEST

Dans un nouvel affichage offensif, Le FC Barcelone s’est imposé mardi à midi avec une énorme autorité sur le PAS Alcoi par 8-1 pour remporter sa cinquième victoire en championnat avec 40 buts en faveur et renforcer son leadership en championnat avec cinq points de location sur un lycée qu’Igualada visite ce soir.

FCB

ANS

FC BARCELONE, 8

(4 + 4) : Aitor Egurrola (p.), Helder Nunes (1), Pau Bargalló (1), Joao Rodrigues, Sergi Panadero -cinq titulaires-, Matías Pascual (3, 1 fd), Ignacio Alabart (1, fd ), Nil Roca (1) et Sergi Llorca (1).

PAS ALCOI, 1

(0 + 1) : ‘Guiri’, Ferran Formatjé, Agustín Domínguez, ‘Tutti’ Baieli (1, fd), Gonzalo Pérez -cinq de départ-, Iván Morales, Carlos Daniel Canto et Marc Grau.

ARBITRES

Ribó Navarro et Garcia Freixes. Ils ont montré un carton bleu au visiteur ‘Tutti’ Baieli (45:56). FAUTES : 16-16.

BUTS

1-0, Matías Pascual (9:34), 2-0, Nil Roca (12:54); 3-0, Pau Bargalló (21h00) ; 4-0, Matías Pascual (22:06); 5-0, Helder Nunes (36:02); 5-1, ‘Tutti’ Baieli, sur coup franc direct (44:45); 6-1, Ignacio Alabart, sur coup franc direct (45:56) ; 7-1, Matías Pascual, d’une faute directe (47:22); 8-1, Sergi Llorca (48:04).

INCIDENTS

Match correspondant à la cinquième journée de la OK Men’s Roller Hockey League qui s’est déroulée au Palau Blaugrana.

Et que la peinture d’Alicante s’est défendue avec ordre et a osé s’y opposer… mais quand ce Barça commence à trouver des places c’est mortel. En fait, on pourrait dire qu’il a amélioré ses performances malgré le départ l’été dernier du « tueur » Pablo Álvarez et cela est dû à l’entraîneur Edu Castro et aux joueurs.

Les Alcoyans étaient meilleurs dans les premières minutes avec ‘Tutti’ Baieli comme protagoniste. L’Argentin a forcé Aitor Egurrola à s’utiliser à fond dans le 3′ et a profité d’un rebond du tir de la marque maison de Helder Nunes pour « mettre en place » un contre avec Gonzalo Pérez qui a détruit le but vétéran du Barça.

Cependant, tout a changé avec l’entrée de la deuxième unité. Nil Roca en avait marre de récupérer des balles et Matías Pascual a exposé ses rayures avec une rotation exceptionnelle qui a envoyé Ferran Formatjé au sol pour dépasser ‘Guiri’ à la 10e minute après que le gardien ait arrêté son premier tir.

Helder Nunes a quatre buts en deux matchs

| FCB

Le « couple diabolique » du Barça a continué à faire son travail et Nil Roca a porté le score à 2-0 à la 13e minute grâce à un tir spectaculaire de « Mati ». ‘Guiri’ est devenu le protagoniste abattu par Joao Rodrigues et Helder Nunes, mais il n’a pas pu empêcher Pau Bargalló a marqué 3-0 à la 21′.

Le ‘MVP’ de la dernière Ligue a marqué dans tous les matches de la saison (cinq de la OK Liga, deux de la Super Cup et cinq de la Lliga Catalana). Avant la pause, Matías Pascual a établi la passe 4-0 d’Ignacio Alabart.

Malgré l’avantage évident au tableau d’affichage, le Barça est revenu très fort des vestiaires et un « Guiri » magistral a croisé le chemin de Sergi Llorca à deux reprises et a également évité celui de Matías Pascual. Pendant ce temps, les visiteurs ont également pu marquer à 30′ dans un coup de pied direct pour la dixième faute du Barça qu’il a envoyée à côté du poteau droit Iván Morales.

Pau Bargalló, une assurance de « magie » et de buts

| FCB

Alors qu’il passait à la 35′, Sergi Panadero a causé la dixième faute du visiteur et le ‘magicien’ Pau Bargalló n’a pas non plus réussi à vaincre le but visiteur dans une faute directe dans laquelle cette fois il a choisi d’enfoncer le ballon et de faire une feinte. Six mois après avoir eu 40 ans, ‘Velours côtelé’ a rapidement pris un coup franc pour Helder Nunes pour marquer 5-0 à 36′ avec un tir mortel.

‘Paueti’ a été aimé avec plusieurs actions seulement à la portée des plus grands, avec une passe en retrait entre les jambes à Helder Nunes qui ne s’est pas terminée dans les buts en raison d’une nouvelle intervention de ‘Guri’. Celui de Sant Sadurní est en passe de devenir un nouveau ‘MVP’. C’est un vrai génie.

Les dernières minutes ont été très intenses. Baieili a marqué le but d’honneur pour le PAS Alcoi à la 45e minute sur un coup franc direct après le quinzième local, Alabart l’a imité immédiatement après le bleu à l’Argentin avec 6-1, Matías Pascual a complété son triplé pour le 15e Alcoy avec un tir direct magistral levant le ballon et le contrôlant pour battre ‘Guiri’ et Sergi Llorca a clôturé la victoire à la 48e minute avec le final 8-1.