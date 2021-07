Matías Vargas accepte de quitter l’Espanyol en prêt

18/07/2021 à 18:55 CEST

Roger Payro

Il est arrivé il y a deux ans avec l’affiche de transfert vedette et la plus chère de l’histoire du club à l’époque, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Jusqu’à présent, le passage de Matías Vargas à l’Espanyol a eu plus d’ombres que de lumièresMalgré le talent qu’il chérit et celui que le club continue sans abandonner, sa situation ne peut pas continuer ainsi. Ainsi, et comme le soulignent les compagnons de ‘La Grada’, l’Argentin suppose qu’il devra partir en prêt de ne pas vivre une année de plus condamnée à l’ostracisme.

L’Espanyol ne veut pas se débarrasser de lui. Il a un contrat jusqu’en 2024 et il ne se résigne pas à tenter de bien faire le grand pari qui a été fait à l’époque. Cependant, aucun des entraîneurs qui ont eu la première équipe au cours des deux dernières années ne s’est beaucoup appuyé sur lui.

Son profil est très particulier. Quand il brille le plus, c’est l’exercice du côté gauche dans un système à trois attaquants mais ce schéma n’est guère utilisé dans le stade RCDE. Sans sa position fétiche, elle ne fait pas la même chose, même si dans certains matchs, il s’est conformé à la note. Voir la rencontre à El Toralín à la fin de la saison dernière.

Avec Vicente Moreno, il a commencé à avoir un peu plus d’importance mais à la fin de 2020, c’était déjà en descente et sans freins. Seule la section finale, avec l’ascension en poche, est réapparue sur les lieux. 621 minutes réparties sur 21 matches de championnat et trois départs en Coupe était son petit bagage.

Pour aggraver les choses, sa petite présence l’a conduit à manquer les Jeux Olympiques, la vitrine sur laquelle l’Espanyol s’est appuyé pour que le «Monito» revalorise. Une issue est recherchée pour lui et il l’accepte. Le fait que j’obtienne la nationalité espagnole en juillet m’aidera afin qu’ils n’occupent pas l’une des précieuses places non communautaires.