Matias Viña achève son transfert à Rome

La Roma a officiellement finalisé le transfert de l’arrière gauche uruguayen Matias Viña de Palmeiras. Selon Fabrizio Romano, Giallorossi paiera à l’équipe brésilienne 10 millions d’euros + suppléments pour obtenir les services de l’arrière latéral de 23 ans.

Roma signe Matias Viña

Que va apporter Matias Viña aux Roms ?

Viña arrive au Stadio Olimpico pour assurer la concurrence et la couverture à Leonardo Spinazzola. Le Brésilien devrait jouer un rôle majeur pour la Roma cette saison, Spinazzola manquant la majeure partie de la saison. Comme l’italienne, Viña est une bonne athlète et possède un bon rythme. Il aime aussi dribbler avec le ballon et a une bonne technique.

Il est bon avec le ballon et a un éventail de passes dans son arsenal. C’est aussi un bon défenseur avec de bonnes capacités de tacle, mais ce qu’il aura sur Spinazzola, c’est la disponibilité. Le Brésilien a joué 44 matchs ou plus au cours de chacune des deux dernières saisons. L’Italien, quant à lui, a souffert de blessures tout au long de sa carrière.

Les deux dernières saisons ont également vu Viña accumuler dix buts et 16 passes décisives.

L’ascension météorique de Matias Viña

C’est un revirement soudain pour le joueur de 23 ans. L’Uruguayen a fait ses débuts en 2017 mais a rarement joué en équipe première. La saison Primera 2019 s’est avérée être un tournant. Viña s’est imposé comme un habitué de l’équipe première alors que Nacional a mis fin à l’emprise de deux ans de son rival Penarol sur la ligue.

Sa saison décisive a coïncidé avec ses débuts en équipe nationale. L’arrière gauche est rapidement devenu un habitué d’Oscar Tabarez. Il faisait partie intégrante de l’équipe de la Copa America qui a perdu contre la Colombie en quart de finale.

Les performances impressionnantes de l’arrière gauche lui ont valu un transfert aux géants brésiliens Palmeiras. Viña a poursuivi son développement avec l’équipe brésilienne, jouant un rôle essentiel alors que Palmeiras remportait le titre national et mettait fin à une attente de 21 ans pour la Copa Libertadores. La Roma obtient l’un des jeunes arrières latéraux les plus prometteurs du football sud-américain.

