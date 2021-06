MATIC devrait atteindre des sommets antérieurs à mesure que l’utilisation des développeurs de Polygon augmente

Polygone (CCC :MATIC-USD) était connu sous le nom de réseau MATIC. Il s’est rebaptisé Polygon en février 2021. En conséquence, Polygon MATIC-USD a une chance de rebondir et de gagner beaucoup d’argent pour les investisseurs dans la crypto-monnaie.

Source : Shutterstock

Le jeton MATIC-USD a maintenant une chance de revenir à ses anciens sommets. Le MATIC-USD avait précédemment atteint un sommet de 2,4544 $ le 17 mai. Au 1er juin, il était à 1,8649 $, soit une baisse de seulement 24 %. C’est nettement moins que les autres cryptos altcoin, dont beaucoup sont encore en baisse de plus de 50% par rapport à leurs sommets précédents de mai.

Caractéristiques exceptionnelles de Polygon

Matic a démarré en 2017 par trois développeurs de crypto chevronnés. Le polygone est un Ethereum (CCC :ETH-USD) plate-forme ou cadre de blockchain compatible conçu pour résoudre certains des problèmes majeurs d’Ethereum. Certains de ces problèmes sont les frais élevés d’Ethereum, la congestion et le risque de colmatage, selon Altcoin Buzz.

Polygon se présente désormais comme « l’Internet des chaînes de blocs d’Ethereum ». L’objectif de Polygon est de fournir le cadre pour la création de blockchains compatibles avec Ethereum. Il utilise toujours le jeton MATIC, qu’il utilise pour la gouvernance, le jalonnement et les frais de gaz (frais de transaction).

L’idée est de permettre l’évolutivité, qui est à l’origine des frais élevés et de la congestion à Ethereum. En tant que tel, il est « construit par des développeurs pour des développeurs ». Il crée des « instantanés » de diverses chaînes et les utilise dans le réseau blockchain.

L’une des meilleures explications de la façon dont cela fonctionne peut être vue dans une vidéo très éducative du Coin Bureau. L’auteur de cette vidéo montre essentiellement que Polygon veut devenir le “guichet unique pour tout Ethereum”. C’est-à-dire pour les développeurs et les validateurs de transactions blockchain. (Polygon utilise un système de validation de preuve de participation. Ethereum migrera vers ce système dans plusieurs mois.)

C’est beaucoup de marmonnement technique pour la plupart des gens. Un aspect pratique est que Polygon s’est récemment associé au développeur de jeux Atari. Atari construit à la fois un casino en ligne basé sur le réseau de blockchain Polygon, ainsi qu’un utilitaire NFT (jeton non fongible).

Où cela laisse le jeton MATIC

Début mars, le jeton Matic-USD de Polygon a commencé à être négocié sur un important échange cryptographique. Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) est le plus grand échange crypto et sélectionne les crypto-monnaies qu’il permet de négocier sur son échange. Son acceptation de Polygon a eu un énorme effet stimulant sur le prix qui a finalement augmenté de plus de 10 fois pour atteindre son apogée à la mi-mai.

De plus, il existe une offre fixe de jetons MATIC-USD. Polygon a une limite de 10 milliards de jetons, ce qui pourrait aider à faire grimper le prix beaucoup plus haut. Ceci est dû au nombre limité de flotteurs mis à la disposition du public. Coinmarketcap rapporte qu’il n’y a actuellement que 6,26 milliards de jetons en circulation. Cela ne laisse que 37% disponibles à l’avenir. Ceux-ci peuvent être des récompenses dans son système de preuve de participation.

De plus, Polygon a une faible valorisation boursière de seulement 11,3 milliards de dollars. Le jeton MATIC-USD pourrait facilement augmenter de 2 à 3 fois ce niveau au cours des deux ou trois prochaines années. Cela se produira en raison de sa popularité en tant que technologie blockchain ainsi que de son offre plafonnée.

En conséquence, attendez-vous à voir un mouvement de 200% à 300% du MATIC-USD au cours des prochaines années. Cela amènera Polygon bien au-dessus de ses précédents sommets de 2,45 $ ou peut-être même le double de ce niveau. Cependant, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un actif numérique hautement spéculatif et volatil, comme le sont la plupart des crypto-monnaies.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Ethereum (ETH-USD). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.