MATIC, ENJ, WAVES : ce que ce trio apporte à votre portefeuille à long terme

Le marché de la cryptographie, aux côtés du marché boursier américain, a connu un début de semaine assez difficile. Le S&P 500 est tombé à 4305 points lundi tandis que Bitcoin a réussi à s’effondrer en dessous de 42,5 000 $.

La pièce royale a également réussi à poursuivre le même élan lent mardi et le marché de la cryptographie au sens large s’échangeait également dans le rouge. Eh bien, les baisses et les achats vont généralement de pair et quelques alternatives se sont présentées comme des options d’achat convaincantes au moment de la rédaction.

MATIC

Le cours de MATIC a réussi à s’apprécier de plus de 24 % entre le 13 et le 19 septembre. Cependant, cet alt ne pouvait pas se protéger du « blues du lundi ». Son prix a réussi à descendre jusqu’à 1,09 $.

Malgré la phase de consolidation en cours, l’état des métriques en chaîne de MATIC a été assez décent ces derniers temps. L’utilisation du réseau est en croissance organique. Considérez les transactions uniques sur le réseau PoS au fil du temps. Le graphique joint ci-dessous met clairement en évidence le bond du nombre de transactions de la tranche 4k à 5k.

Le nombre de transactions uniques a continué d’enregistrer de nouveaux sommets quotidiennement au cours de la période de 45 jours de mai à mi-juin. Notamment, dans la même fenêtre, le prix de l’alt a augmenté de plus de 240 %. De même, alors que le nombre de transactions a augmenté en août, MATIC a également pu atteindre des objectifs de négociation plus élevés sur le graphique des prix.

De plus, la valeur totale verrouillée sur le pont ERC 20 de Polygon s’élève actuellement à 2,23 milliards de dollars. La même chose représente 30% de la valeur totale bloquée sur tous les ponts d’Ethereum. Ainsi, il est tout à fait évident que la croissance et l’adoption du réseau ont joué un rôle essentiel dans l’aide au rallye du jeton jusqu’à présent. Compte tenu de l’état de raffinement des métriques, l’ajout de cet alt à votre portefeuille ne serait pas une mauvaise option après tout.

ENJ

La prochaine pièce sur la liste « acheter la trempette » est Enjin. Le réseau Enjin est essentiellement une plate-forme de jeu social à travers laquelle les utilisateurs peuvent créer des sites Web et héberger des magasins d’articles virtuels. En tant que tel, Enjin permet aux développeurs de jeux de tokeniser les éléments du jeu sur la blockchain Ethereum et son jeton ERC-20 natif – ENJ, peut être utilisé pour sauvegarder les actifs numériques émis à l’aide de la plate-forme.

L’augmentation du nombre d’adresses avec solde témoigne de la croissance et de l’adoption de ce réseau. Même au milieu de la présence de concurrents comme Decentraland [MANA], Enjin s’en sort bien. En plus de retenir les utilisateurs déjà existants, le réseau a réussi à en accueillir d’autres avec le temps. Depuis le début de l’année, le nombre d’adresses actives est passé de 65 000 à 133 000.

Considérez ceci – alors que le nombre d’adresses a connu une forte augmentation au cours de la période mars-avril, le prix de la pièce a réussi à augmenter de 285%, passant de 0,7 $ à 2,7 $. Ainsi, la récente poussée devrait pouvoir déclencher une hausse des prix dans les prochains jours. Avec le recul, les HODLers de jetons seraient directement en mesure de savourer la même chose.

VAGUES

Les trois derniers mois ont été assez phénoménaux pour WAVES en termes d’action sur les prix. La valorisation de l’alt a réussi à passer d’un niveau aussi bas que 12,7 $ à un nombre aussi élevé que 33 $. La semaine dernière a cependant été assez brutale pour cet alt, car son prix a réussi à dunk à 22,5 $.

Cette plate-forme blockchain polyvalente prend en charge une multitude de cas d’utilisation, notamment la création de dApps et l’exécution de contrats intelligents. Avec le temps, l’adoption du réseau WAVES a assez augmenté. La même chose a été mise en évidence par le ratio valeur du réseau/transaction.

Le ratio susmentionné évalue la relation entre la capitalisation boursière et les volumes de transfert. Chaque fois que le NVT est élevé, cela indique que la valeur du réseau dépasse la valeur transférée sur le réseau.

Le graphique ci-dessous montre que la même chose a atteint des sommets plus élevés au cours de la dernière année. Le prix a le plus souvent réussi à se redresser dans des environnements aussi favorables.

Les acteurs du marché qui HODL pièces avec des fondamentaux solides se soucient rarement des tendances à la baisse plus larges du marché, car ils savent que les perspectives à long terme de ces pièces sont protégées. Ainsi, l’ajout de ces trois alternatives à votre portefeuille à ce stade améliorerait probablement les rendements à long terme obtenus.