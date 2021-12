Matic s’ouvre sur la philosophie de Rangnick et sur les raisons pour lesquelles l’entraîneur allemand a la vie dure

Nemanja Matic dit que la philosophie de Ralf Rangnick à Manchester United n’est pas seulement de faire pression et pense que l’entraîneur allemand a un travail aussi difficile que n’importe lequel de ses prédécesseurs à Old Trafford.

Rangnick a été nommé manager de transition jusqu’à la fin de la saison. Chargé de stabiliser le navire et de pousser United dans le top quatre, Matic pense que le joueur de 63 ans fait face à un travail difficile. Rangnick assumera un rôle consultatif de deux ans à la fin de la saison, United recherchant un remplaçant à long terme pour Ole Gunnar Solskjaer.

Le temps de Solskjaer a tourné au vinaigre après une série de résultats embarrassants qui ont laissé à la hiérarchie de United une véritable option, mais de renvoyer la légende du club.

Les défaites humiliantes à domicile face à Liverpool et Manchester City ont durement touché United. Et la défaite 4-1 à Watford a été la goutte d’eau pour le conseil d’administration de United.

Matic pense cependant que la Premier League s’est tellement améliorée que même les « plus petites » équipes « achètent désormais des joueurs de première classe ».

Matic a dit, comme cité dans le Daily Mirror : «Je pense que c’est la ligue la plus difficile jusqu’à présent. Quand je suis arrivé en 2009, il n’y avait que Chelsea et Man United qui étaient en compétition. Maintenant, il y a beaucoup d’équipes qui ont une chance de gagner. Les plus petits se sont beaucoup améliorés et achètent des joueurs de haut niveau.

« La Premier League est juste très difficile… il y a bien plus de 15 ans, et bien sûr, chaque manager qui arrive dans un nouveau club a besoin d’une période pour s’adapter. »

Rangnick a la réputation de voir ses équipes adopter un jeu de haute pression, mais Matic, 33 ans, dit qu’il y a plus que cela.

« Bien sûr, cela prendra du temps, mais nous avons suffisamment de talent dans l’équipe pour comprendre rapidement et jouer comme il le souhaite.

« Et ça veut dire un peu tout, il ne s’agit pas seulement de presser. Il faut savoir quoi faire à tel ou tel moment, et quand et où appuyer.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Matic insiste sur le fait que United est « concentré »

« Vous devez être prêt physiquement, bien jouer tactiquement lorsque votre chance se présente, et nous nous adaptons déjà à lui.

«Nous comprenons ses idées et comment il veut jouer, ce qu’il attend de nous à chaque poste. Petit à petit, nous serons là où il veut que nous soyons.

« Nous sommes tous positifs et nous nous adaptons déjà à lui. Ce n’est que le début mais nous sommes tous positifs sur les choses, donc nous verrons à l’avenir », a déclaré Matic.

« Bien sûr, nous avons eu quelques problèmes et nous devons être concentrés à 100 % de la première à la dernière minute. Mais quand on est concentré, c’est difficile de jouer contre nous.

« Vous devez être clinique lorsque vous avez une chance de marquer et si vous défendez bien, c’est ce qui vous rapporte des trophées – et il est temps pour nous de montrer nos qualités et enfin d’en gagner », a-t-il ajouté.

LIRE LA SUITE: Man Utd pense que Rangnick est à la pointe pour battre Liverpool et Chelsea à plus de 70 millions de livres sterling