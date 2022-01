MATIC surperforme LINK parmi les devises achetées par Ethereum | Invezz

Les données de WhaleStats ont révélé que le jeton MATIC réalise des gains notables. Le jeton est devenu la crypto-monnaie la plus échangée parmi les 1000 meilleures adresses de baleines d’Ethereum.

Avant que le jeton natif de Polygon ne réalise ce profit, Chainlink (LINK / USD) occupait cette position de leader, mais maintenant Polygon (MATIC / USD), qui occupe la position de leader, l’a investi.

MATIC réalise de gros gains de popularité

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Au cours des dernières 24 heures, MATIC a fait des progrès remarquables en termes de revenus et est désormais l’une des devises les plus populaires sur le marché des crypto-monnaies, selon WhaleStats. MATIC est désormais la quatrième pièce la plus achetée sur les graphiques cryptographiques, tandis que LINK se classe cinquième.

Ethereum occupe la première position des crypto-monnaies les plus échangées. Les pièces stables USDC et USDT sont actuellement les deuxième et troisième crypto-monnaies les plus échangées sur le marché.

En plus de se classer parmi les meilleurs en termes d’achats, MATIC est également devenu l’un des altcoins les plus populaires du marché. Le jeton est suivi de près par FTX, LINK et SHIB en termes de popularité.

MATIC gagne en popularité parmi les baleines

Les altcoins deviennent populaires auprès des adresses de baleines Ethereum. Au cours du week-end, les baleines Ethereum se sont accumulées en jetons FTX, MATIC et LINK. Les achats ont été effectués par certains des plus grands détenteurs d’Ethereum, et l’augmentation de l’activité de ces altcoins est survenue malgré le marché plus large de la cryptographie en récession.

Le 8 janvier, les 1000 meilleures baleines d’Ethereum ont acheté environ 7 275 966 ​​jetons MATIC. Les jetons ont été achetés lors de trois transactions différentes, avec une valeur des transactions équivalente à plus de 15 millions de dollars.

Les baleines étaient également actives dans l’achat de jetons LINK. Le même jour, 222 801 tokens LINK ont été achetés, tandis que les achats FTX s’élevaient à 2 458 959 tokens évalués à plus de 85 millions de dollars à l’époque. De plus, le même jour, 18,2 millions de tokens MATIC ont été transférés, pour une valeur approximative de 12 millions de dollars.

L’achat récent de ces adresses de baleines survient comme une volatilité aux sommets du marché de la cryptographie. Les traders à court terme restent actuellement à l’écart du marché, compte tenu des baisses de prix régulières qui se produisent. Cependant, l’action récente des baleines Ethereum montre que ces portefeuilles pourraient accumuler plus de pièces lors du crash.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent