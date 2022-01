MATIC-USD : le nouveau look en fait un jeu de crypto à long terme

Le marché de la cryptographie s’est vendu ce mois-ci, alimentant le débat sur l’arrêt de la course haussière. Les chefs de file de l’industrie tels que Ethereum (CCC :ETH-USD) ont perdu une bonne partie de leurs valeurs au cours du mois dernier. Cependant, il y a eu quelques anomalies, dont l’agrégateur d’Ethereum Polygone (CCC :MATIC-USD) prend le gâteau. Avec de multiples cas d’utilisation et des développements positifs récents, il est clair que MATIC-USD est là pour rester.

Source : Shutterstock

Le secteur de la cryptographie a été incroyablement rentable pour ses investisseurs au cours des deux dernières années. Malgré les gains considérables, de nombreux avantages restent dans le secteur. Cependant, les investisseurs doivent repérer tôt les actifs prometteurs pour développer un portefeuille solide comme les actions. Les altcoins tels que MATIC-USD ont des cas d’utilisation et des principes fondamentaux solides, ce qui laisse présager une incroyable croissance à venir.

Polygon est essentiellement un jeu par procuration sur Ethereum. Il s’agit d’une « solution de mise à l’échelle Ethereum », agissant comme une chaîne de règlement pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions avec des frais nettement inférieurs. Par conséquent, les projets bondissent à un rythme incroyable sur la blockchain Polygon. Par conséquent, Polygon est un gagnant infaillible dans le secteur de la cryptographie.

Rebranding

Le nouveau look de Polygon, post-rebranding, est beaucoup plus ambitieux. Avant le changement de marque, le réseau était une solution de mise à l’échelle exclusive pour le réseau Ethereum. Cependant, il offre aujourd’hui un large éventail de solutions de mise à l’échelle auxquelles pratiquement n’importe quelle blockchain peut se connecter. Par conséquent, le réseau est plus polyvalent et fonctionne davantage comme un point de contrôle à guichet unique.

L’écosystème de solutions de mise à l’échelle de Polygon est hautement personnalisable et comprend plusieurs modules qui peuvent être adaptés en fonction des besoins des développeurs. De plus, la plateforme vise à devenir partie intégrante du Web 3.0. Le phénomène implique essentiellement un internet plus décentralisé avec une multitude de services open source.

Les efforts de Polygon portent déjà leurs fruits pour ses investisseurs. Récemment, le protocole blockchain Uniswap est allé en direct sur la plate-forme. De plus, le navigateur Opera s’intégrera également à Polygon sur sa plate-forme.

Les efforts d’expansion de Polygon n’auraient pas pu arriver à un moment plus opportun. Ethereum passera à un mécanisme de preuve de participation, rendant sa plate-forme beaucoup plus efficace que par le passé. Une fois la transition terminée, on estime que les transactions par seconde passeront de 30 à 100 000 sur le réseau. Par conséquent, Polygon devait réduire sa dépendance à Ethereum et offrir un service plus complet.

Des risques

Naturellement, avec toute crypto-monnaie, plusieurs risques doivent être pris en compte. Polygon a bien fait d’étendre son utilité dans le monde réel ; cependant, il est susceptible de ressentir les effets de la mise à jour d’Ethereum l’année prochaine. La mise à niveau portera le débit d’Ethereum à des hauteurs insondables, ce qui pourrait rendre les solutions de Polygon inefficaces. Cependant, je m’attends toujours à ce que ses solutions de mise à l’échelle soient toujours d’une grande valeur pour les utilisateurs du réseau Ethereum.

De plus, avec la suite étendue de solutions de Polygon, il est désormais confronté à la concurrence de certains des réseaux les plus puissants du marché de la cryptographie. La plupart de ces cryptos offrent une solution puissante pour résoudre les problèmes d’évolutivité. Par exemple, vous avez Pois (CCC :DOT-USD) , qui déploie des parachains similaires à Polygon pour réduire les problèmes de débit.

Néanmoins, Polygon offre une solution incroyable, et avec plusieurs nouveaux projets qui sautent sur la plate-forme, cela laisse présager une période très encourageante. Cependant, son équipe doit continuer d’innover et d’offrir un produit plus attrayant au fur et à mesure que nous avançons.

Dernier mot sur MATIC-USD

Le changement de nom de Polygon était le besoin de l’heure pour le réseau, car il l’a aidé à améliorer considérablement ses cas d’utilisation. Le réseau a limité sa dépendance au réseau Ethereum et offre désormais un cadre plus robuste pouvant prendre en charge d’autres réseaux blockchain. Il incombe à la direction de continuer à améliorer ses solutions pour rester en avance sur ses pairs. Par conséquent, MATIC-USD est un achat fort à ce stade.

À la date de publication, Muslim Farooque occupait une position LONGUE dans Ethereum. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com