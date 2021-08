MATIC/USD reste baissier alors que les acheteurs tentent de récupérer 1,5 $ Crypto new media

TL;Répartition DR

Le prix de Polygon (MATIC) indique des signes baissiers de faiblesse en raison du ralentissement de l’élan MATIC/USD s’est échangé dans une fourchette étroite de 1,300 $ à 1,4092 $

Analyse des prix par polygone : aperçu général des prix

Le prix de Polygon (MATIC) indique des signes baissiers de faiblesse suite au récent ralentissement de l’élan, une fourchette quotidienne serrée et l’accent mis sur des corrections plus faibles. La prise de bénéfices accrue par les taureaux MATIC est la seule raison pour laquelle l’action des prix du polygone est incapable de briser la résistance actuelle.

L’altcoin se prépare à un retracement, rendant ainsi l’analyse des prix du polygone d’aujourd’hui baissière dans les prochaines 24 heures. Néanmoins, le retracement imminent trouvera une correction au-dessus d’un support solide, puis consolidera suffisamment d’élan pour orienter un violent rallye vers le haut.

Le marché général des crypto-monnaies se négocie dans la zone neutre et c’est le cas depuis 24 heures.

Mouvement du prix du polygone au cours des dernières 24 heures :

MATIC/USD sur l’analyse des prix sur 24 heures s’est négocié dans une fourchette étroite de 1,300 $ à 1,4820 $, suggérant ainsi une légère volatilité. Le volume quotidien des transactions a chuté de 24% à 888 millions de dollars. D’autre part, la capitalisation boursière totale de Polygon a augmenté de 2,03 % au cours des dernières 24 heures.

Analyse des prix par polygone sur le graphique en 4 heures

Sur le graphique en données de 4 heures, nous observons une tentative de MATIC/USD de construire un support à 1,3200 $. Cela suggère que les taureaux se consolident près de cette zone en vue d’un rallye haussier rapide à court terme.

L’action des prix du polygone s’est bien négociée dans un fort élan au cours des dernières semaines. La pièce s’est consolidée à la base de son récent rallye par une hausse de 65% pour atteindre la barre des 1,300 $.

Cependant, à la mi-août, les ours ont rejeté d’autres hausses et tentent actuellement d’exercer un repli avec une résistance aux 0,98 $. Les mouvements de prix actuels suggèrent les chances d’un nouveau plus bas et la probabilité d’un retour à la baisse dans le cours de la semaine.

Pendant ce temps, la monnaie numérique se négocie latéralement entre 1,3 $ et 1,4 $. Les taureaux tentent de sortir de cette fourchette étroite et plus tard ce week-end, activent un nouveau rallye. Au contraire, MATIC pourrait afficher des baisses en raison d’une forte zone d’approvisionnement à la hausse. Au moment de la rédaction, Polygon se négocie à 1,4820 $

Source : Tradingview

Conclusion de l’analyse des prix des polygones

Notre analyse des prix Polygon est baissière car nous nous attendons à ce que l’action des prix corrige à la baisse en raison du ralentissement de la dynamique des prix. L’augmentation du seuil de rentabilité des traders exercent une pression à la baisse sur Polygon, provoquant ainsi de nombreuses baisses sur de courtes durées.

