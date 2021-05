Matière noire: les scientifiques cartographient les ponts entre les galaxies dans la toile cosmique | Science | Nouvelles

Mais comme la matière noire ne peut être détectée par aucun moyen actuellement à notre disposition, trouver comment la substance est distribuée dans l’univers est délicat.

Les scientifiques doivent plutôt se fier aux effets gravitationnels de la matière noire sur les choses que nous pouvons détecter – les galaxies.

Donghui Jeong, auteur correspondant de l’étude et professeur agrégé d’astronomie et d’astrophysique à la Pennsylvania State University, a déclaré: “Ironiquement, il est plus facile d’étudier la distribution de la matière noire beaucoup plus loin car elle reflète un passé très lointain, qui est beaucoup moins complexe. .

“Au fil du temps, à mesure que la structure à grande échelle de l’univers s’est développée, la complexité de l’univers a augmenté, il est donc intrinsèquement plus difficile de faire des mesures sur la matière noire localement.”

Les scientifiques ont publié leurs résultats cette semaine dans The Astrophysical Journal.