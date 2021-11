Matière : tout ce que vous devez savoir

Lorsqu’il s’agit d’acheter des produits pour la maison intelligente, ce n’est pas toujours simple. La prise en charge de certains éléments peut souvent être limitée à un seul écosystème, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement prendre un appareil intelligent et avoir confiance qu’il fonctionnera avec tout ce que vous utilisez. Mais c’est sur le point de changer, grâce à la Matière. Anciennement appelé Project CHIP, Matter est sur le point de changer les choses d’une manière qui facilitera plus que jamais la création de la maison intelligente ultime.

Mais qu’est-ce que la Matière au juste ? De plus, qu’est-ce que Thread et comment cela s’intègre-t-il dans tout? Les appareils actuels fonctionneront-ils avec la nouvelle norme ou devrons-nous acheter des produits entièrement nouveaux ?

Quel est le problème?

Matter fait généralement référence à la nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente créée par un groupe de travail de plus de 200 entreprises et fondée par la Connectivity Standards Alliance (CSA), anciennement Zigbee Alliance. Il utilise le protocole Internet (IP) tel que Bluetooth LE, Wi-Fi et Thread pour rendre les produits de maison intelligente compatibles les uns avec les autres en utilisant une seule norme au lieu des nombreuses normes disparates qui existent aujourd’hui.

Le Matter Working Group adopte également une approche open source pour le développement du SDK, qui permettra aux entreprises de mettre des produits sur le marché plus rapidement une fois qu’il sera terminé.

Cela permettra aux entreprises et aux développeurs de créer plus facilement des appareils électroménagers intelligents et des appareils Internet des objets (IoT) qui fonctionnent ensemble de manière transparente, quelle que soit la marque. Cela signifie que les produits certifiés Matter fonctionneront avec Google Home, Amazon Alexa, les produits Apple Homekit, Samsung SmartThings et bien plus encore. Cela simplifiera également le processus d’achat pour les détaillants et les consommateurs qui peuvent être rassurés en sachant que même les meilleurs produits de maison intelligente soutiendront leur écosystème.

Qu’est-ce que le fil ?

Thread est un protocole de maillage sans fil similaire au Wi-Fi et au Bluetooth qui permet une communication transparente entre les appareils. Il est basé sur IPv6 et utilise un routeur de périphérie, ou « routeur de bordure », pour connecter ce réseau à d’autres réseaux comme le Wi-Fi, Ethernet et le cloud. Thread sert de connexion entre les appareils, tandis que Matter est le langage que ces appareils utiliseront pour communiquer et se trouve au-dessus de Thread en tant que couche d’application.

Source : Groupe de discussion

Le groupe responsable du protocole se vante que les réseaux Thread n’ont « pas de point de défaillance unique et incluent la capacité d’auto-guérison ». En effet, tous les appareils du réseau peuvent communiquer entre eux au lieu d’avoir un contrôleur centralisé comme les autres protocoles. Cela signifie que si le routeur Leader tombe en panne, un autre routeur prendra sa place dans le réseau.

Les appareils utilisant Thread sont simples à configurer et la plupart sont configurés automatiquement. Thread prend également en charge le chiffrement complet de bout en bout entre tous les appareils ; cela signifie appareil à appareil, appareil à mobile et appareils distants, et appareil à n’importe quel service cloud.

Quelles entreprises sont concernées ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Il y a plus de 200 entreprises impliquées dans le Matter Working Group, ce qui signifie qu’il y aura beaucoup de produits qui prendront en charge la nouvelle norme. Certains des plus grands noms de l’industrie de la maison intelligente sont impliqués, notamment Google, Amazon, Samsung et même Apple.

Ces entreprises ont déjà promis leur soutien à Matter and Thread sur les produits actuels ou futurs. Amazon dit qu’il apportera un support à certains de ses produits Eero et Echo existants, en commençant par l’Echo (4e génération) et en s’étendant à d’autres appareils par la suite.

Google intégrera Matter à Android et Nest pour s’assurer que la configuration de l’appareil est rapide, facile et transparente. Certains produits comme le Nest Hub (2e génération) prendront en charge Matter over Thread, tandis que d’autres prendront en charge Matter via Wi-Fi.

Cela met en évidence que tous les produits mis à jour pour prendre en charge Matter n’incluront pas la prise en charge de Thread, ce qui peut être une distinction importante. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui sont déjà investis dans les écosystèmes de l’écosystème Nest.

Samsung s’est également engagé à prendre en charge Matter sur sa plate-forme SmartThings. Cependant, la société n’a pas précisé quels appareils bénéficieront d’une assistance, affirmant qu’elle « apportera Matter à plusieurs produits en 2022 ».

D’autres fabricants d’articles pour la maison intelligente tels que Philips, Ikea et bien d’autres se sont également engagés à mettre à jour leurs appareils actuels pour prendre en charge la nouvelle norme.

Quand les appareils certifiés Matter seront-ils disponibles ?

Source : Business Wire

Plus tôt cette année, un calendrier a été fixé pour que les produits soient certifiés d’ici la fin de l’année. Ces appareils porteraient la marque Matter, ce qui les rendrait facilement reconnaissables pour les détaillants et les consommateurs.

Cependant, le calendrier a été récemment mis à jour, signalant un retard dans le processus qui ne verrait pas le SDK terminé ni les premières certifications d’appareils avant la première moitié de 2022. Cela signifie que nous ne verrons peut-être pas les produits certifiés Matter arriver sur le marché avant le deuxième semestre 2022.

Tobin Richardson, président et chef de la direction de la CSA, a déclaré que le retard était une décision nécessaire, « garantissant que le SDK et les outils associés sont prêts à répondre aux attentes du marché lors de leur lancement et à permettre un vaste écosystème de produits Matter interopérables. «