Matières premières et produits finis – dynamique changeante dans un contexte de poussée climatique

Pour toute marchandise, il est universellement vrai que la disponibilité des matières premières, sa qualité et son prix constituent une base fondamentale pour la tarification des produits finis. Tout risque associé aux matériaux d’entrée est perçu avec la plus grande inquiétude. Dans un passé récent, à la fois sur le marché mondial et à l’intérieur du pays, ces types d’événements bénéficient d’une grande publicité médiatique qui, d’une certaine manière, influence la commercialisation des produits finis. Il est juste de supposer que le scénario d’approvisionnement des produits finis influence également la demande et le prix des matières premières et, d’une certaine manière, les deux sont corrélés.

Ainsi, alors que le rapport sur les fortes pluies et les inondations conduisant à la fermeture de la liaison ferroviaire principale vers le port de Newcastle et à la perturbation de la liaison ferroviaire vers les terminaux d’exportation en Afrique du Sud a été rendu public, les acheteurs indiens de charbon thermique recherchaient d’autres sources d’approvisionnement telles que L’Indonésie et les prix du charbon ont commencé à augmenter. Il est évident que le charbon à coke de qualité supérieure à faible volume HCC, qui est passé de 160,5 $ / t FOB Australie en janvier 21 à 112 $ / t la 4e semaine de mars 21, pourrait se déplacer plus au nord dans les semaines à venir.

La poussée environnementale du gouvernement chinois dans certaines provinces (Tangshan, etc.) peut imposer une interdiction de production aux industries polluantes et conduire à des contraintes d’approvisionnement. Cependant, comme le scénario de la demande globale en Chine est bien soutenu par les mesures de relance et l’assouplissement du marché immobilier, la demande de minerai de fer marchand par la Chine se poursuivrait sans relâche, soutenant ainsi les prix du minerai de fer (prix actuel CFR port chinois 164,8 $ / T) avec une hausse marginale au premier semestre 2021.

Les projections actuelles prévoient uniformément une contraction de la demande et de la production en Chine en 2021. Si cela se produisait, cela provoquerait une fluctuation importante du cours du minerai de fer.

L’industrie sidérurgique en Chine a bien performé au cours de l’année pandémique Covid-19 avec une augmentation de 5,2% de la production (@ 1053 MT) en 2020 et une croissance prévue de 8% de la consommation d’acier à 980,1 MT, selon WSA. Au cours des deux premiers mois de 2021, la production chinoise (175 MT) a augmenté de 12,9%, avec une poussée positive correspondante vers la consommation d’acier.

Bien que la restriction de la production pour des raisons environnementales au cours de l’année en cours puisse entraîner une correction de la performance provinciale, la décroissance du volume total de production en 2021, qui est prévue par la plupart des analystes, pourrait ne pas se réaliser. Et donc les estimations de WSA pour maintenir la consommation en 2021 au même niveau en 2020 ne semblent pas justifiées pour le moment. La part de la Chine dans la consommation mondiale d’acier qui a commencé à 16,6% au début du siècle a déjà atteint 54,6% (Inde: 5,6%) dans la consommation totale.

Un autre aspect découlant de cette interdépendance des matières premières et des produits finis, mondiaux et nationaux, concerne la perception des différents acteurs. Par exemple, lorsque le prix mondial d’un produit augmente en raison d’une contrainte d’offre ou d’une demande plus élevée, le message adressé aux producteurs d’un produit similaire sur le marché intérieur est un signal positif en faveur d’une augmentation des prix quel que soit le quantum. La parité des importations souvent répétée est un phénomène bien établi qui doit être justifié. Inutile de mentionner que cela s’applique aux produits de base qui sont régulièrement négociés sur le marché mondial.

L’autre partie est par l’importation directe du produit qui devient maintenant plus coûteux pour faire pression sur les produits similaires sur le marché intérieur pour pousser les prix. En cas de hausse des prix mondiaux de produits de base spécifiques, il existe un sentiment de privation relative de la part des acteurs nationaux, et c’est le plus important, il n’y a pas de diminution de la demande pour le produit.

La technologie a un rôle important à jouer pour influencer les prix des matières premières et des produits finis. On s’attend à ce que l’utilisation des combustibles fossiles subisse un changement de paradigme au cours de la prochaine décennie.

L’énergie et l’acier à base de charbon, car ils posent des problèmes environnementaux, seraient remplacés par des énergies renouvelables et des voies alternatives pour la fabrication de l’acier comme le gaz de synthèse (charbon de synthèse, gaz naturel) et à base d’hydrogène. La demande de charbon métallurgique serait réduite au fil des ans, tandis que la demande de charbon sans cokéfaction pour la production de gaz de synthèse pour le DRI et d’autres industries en aval comme la chimie et les engrais serait toujours là.

Une utilisation accrue de la ferraille (encouragée par la politique de mise à la casse des véhicules et la mise en place de centres de traitement de la ferraille) par les fours améliorerait relativement plus les capacités EAF par rapport au procédé BF-BOF. Le moment approche à grands pas où les produits d’exportation entrant sur les marchés de l’UE et d’autres régions devraient passer par une notation basée sur les niveaux d’émission de CO2.

L'auteur est l'ancien DG,

Institut de développement et de croissance de l'acier

