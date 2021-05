Matières premières: la sueur du soleil, l’or: une introduction au marché.

Compartir

Le processus d’extraction de l’or commence par la recherche d’un nouveau site d’excavation et commence à construire l’infrastructure minière. Ce processus prend généralement jusqu’à 15 ans. Selon le World Gold Council, moins de 0,1% des sites recherchés sont rentables. L’étape de l’extraction de l’or peut durer jusqu’à 30 ans. Le processus consiste à extraire l’or de la roche.

Ce procédé implique, dans de nombreux cas, l’utilisation de l’élément chimique mercure, afin d’optimiser la récupération des pièces d’or des roches. Le mercure est très toxique et sur de nombreux sites d’extraction d’or, les processus laissent derrière eux une série de déchets miniers toxiques. Ces déchets sont très dangereux et viennent juste après les déchets nucléaires. On estime que 45 000 tonnes métriques de mercure ont été utilisées pour ce processus en Californie et n’ont pas été récupérées.

Le World Gold Council a créé des normes de sécurité pour l’extraction de l’or et communique les détails au lien suivant https://www.gold.org/about-gold/gold-supply/responsible-gold

Jusqu’à présent, on estime que 75% de l’or extrait jusqu’à présent a été extrait depuis 1910, et si nous le fusionnions, cela créerait un cube de 20 mètres de côté.

De nos jours, l’extraction de l’or a été réduite.

47% des réserves mondiales sont détenues sous forme de bijoux, et seulement 10% du nouvel or extrait a un usage industriel. Un exemple serait le microphone à condensateur en or AKG C414 XLII. Les secteurs qui utilisent l’or sont la médecine, la cuisine, la bijouterie et l’électronique.

La pureté de l’or est mesurée en «carats», avec 24 carats ou 24 carats d’or pur ou fin.

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a utilisé le code ISO 4217 pour normaliser les pièces de monnaie et les métaux précieux et pour dissocier la confusion des noms. L’or a “XAU” comme code, et ce code à trois lettres est utilisé sur tous les marchés financiers.

Le symbole sur les marchés financiers: XAU

Exemple en paire: XAU / USD

Le plus grand pourcentage de l’or mondial est détenu dans des «lingots d’or», également connus sous le nom de «lingots d’or», et les banques centrales sont les plus grands détenteurs de réserves d’or. Les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie, la France et la Russie font partie des cinq pays possédant les plus grandes réserves d’or au monde. Ces réserves ont contribué à soutenir les dépenses publiques, mais aussi à soutenir sa croissance face au taux d’inflation. Cet usage exact a de l’or pour les investisseurs particuliers.

Les réserves d’or hors sol valent 10,9 billions de dollars, avec un taux de 1 715 dollars l’once.

L’or a une variété de véhicules commerciaux et d’investissement. On peut échanger de l’or dans une paire avec d’autres devises telles que la paire XAU / USD, on peut acheter ou vendre des dérivés tels que des contrats à terme ou des options à terme, on peut acheter des ETF d’or ou investir dans des sociétés impliquées dans l’extraction et le traitement de l’or.

L’or est principalement utilisé pour couvrir d’autres investissements et sauver le détenteur des ralentissements, car historiquement, lorsque l’économie globale se replie, les investisseurs utilisent l’or comme valeur refuge et donc l’or se déplace dans la direction opposée.