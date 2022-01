Matin froid du Nouvel An à Delhi ; qualité de l’air « très mauvaise »

La ville devrait voir un ciel principalement dégagé et la température maximale pourrait atteindre 20 degrés Celsius, a déclaré le département météorologique.

Le premier jour du Nouvel An, l’indice de qualité de l’air de la capitale nationale a été enregistré dans la catégorie « très médiocre » samedi matin avec l’IQA 347 à 9 heures, selon les données du Central Pollution Control Board (CPCB). Les habitants de Delhi se sont réveillés par une froide matinée avec une température minimale de 4,2 degrés Celsius, trois crans en dessous de la normale, selon le Département météorologique indien (IMD).

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très mauvais », et 401 et 500 « sévère ». La ville devrait voir un ciel principalement dégagé et la température maximale pourrait atteindre 20 degrés Celsius, a déclaré le département météorologique.

L’humidité relative était de 88% à 8h30. L’IMD a prévu des conditions de vague de froid à de fortes vagues de froid dans le nord-ouest de l’Inde jusqu’au 3 janvier.

Une vague de froid « sévère » se produit lorsque la température minimale chute à 2 degrés Celsius ou que l’écart par rapport à la normale est supérieur à 6,4 degrés Celsius.

