Matin Joe Miffed VA Governor’s Race Close avec les vues « sauvages et dangereuses » de Youngkin

Le Morning Joe, Willie Geist s’est arrêté avant de taper du pied. Mais il était clairement vexé que la course du gouverneur de Virginie soit serrée, avec un récent sondage montrant même le républicain Glenn Youngkin avec une avance sur l’ancien gouverneur Terry McAuliffe.

Geist, frappant pour Joe et Mika, qui ont eu la matinée de vendredi, a demandé avec force au sénateur Tim Kaine (D-Va.), le colistier raté d’Hillary en 2016, pourquoi la course est serrée malgré Youngkin. vues « assez sauvages » et « dangereuses » ?

Alors que les démocrates ont essayé de manière aérobie de lier Youngkin à Trump, Youngkin a mené une campagne de guerriers heureux avec de nombreuses publicités télévisées positives.

GEIST : Sénateur, laissez-moi vous poser des questions sur la course. Et nous prenons un peu de recul par rapport à ce problème spécifique, et te demander pourquoi c’est si proche ? Il y a quelques jours, nous avons eu le gouverneur McAuliffe, à Morning Joe, qui a donné son analyse à ce sujet. C’est une figure relativement populaire dans l’État. Pourquoi est-ce Glenn Youngkin, qui, pour les raisons que vous avez exposées, a des opinions assez folles sur les choses et des opinions dangereuses lorsque nous parlons d’élections. Pourquoi est-ce si proche ?

La seule explication de Kaine pour la course serrée était que dans la course du gouverneur de Virginie hors année, le taux de participation généralement faible a tendance à nuire aux démocrates. (Ahem : ça n’explique pas les sondages préélectoraux par téléphone !)

KAINE: Vous savez, Willie, je le sais assez bien parce que j’ai été gouverneur de 2006 à 2010, et j’étais dans une course extrêmement serrée jusqu’à la fin. Voici un défi auquel nous sommes toujours confrontés en Virginie. Année présidentielle, nous avons eu un taux de participation énorme, vous savez, 70 % de participation. Ensuite, nous avons eu une course de gouverneur l’année suivante, une sorte d’élection unique hors année, et le taux de participation a tendance à chuter dans les années 40 – peut-être 47, 45, 42. Et lorsque le taux de participation diminue, cela crée des défis pour les démocrates, parce que nous voulons généralement une plus grande participation.

Kaine a ignoré l’explication évidente : que l’impopularité de Biden, due à ses échecs en Afghanistan, à la frontière et à l’économie, entraîne les démocrates partout. C’est quelque chose que même McAuliffe a reconnu !

Alors, quelles étaient les opinions « sauvages et dangereuses » que Geist prétendait que Youngkin défendait ? Kaine a exclusivement cité l’accent mis par Youngkin sur l’intégrité électorale. Le segment a commencé par un extrait d’un rassemblement en Virginie dans lequel des personnes ont prêté allégeance à un drapeau qui aurait été utilisé lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Cependant, comme Geist lui-même l’a reconnu, Youngkin « s’est assez clairement éloigné » du rassemblement, et a publié une déclaration le qualifiant de « bizarre et faux, de prêter allégeance à un drapeau lié au 6 janvier ».

Kaine a également tenté de faire valoir que, puisque Youngkin aurait « promouvoir[d] le grand mensonge », en « remettant en cause les résultats de novembre 2020 », il est « responsable des conséquences du grand mensonge ».

Mais même le Washington Post, qui a soutenu McAuliffe, a reconnu que Youngkin :

A dit qu’il n’y avait pas eu de fraude généralisée en Virginie. Il a dit qu’il aurait certifié les résultats de l’élection présidentielle. A reconnu la légitimité de l’élection de Biden.

Alors qui ment maintenant, sénateur Kaine ?

Et en tout cas, est-ce vraiment la norme que veut se fixer Kaine : que les candidats soient responsables des déclarations et des actes de tous leurs partisans ? Kaine et les autres démocrates voudraient-ils vraiment être tenus pour responsables des actions de BLM, de la foule de la police, des pillards et des émeutiers, etc. ?

Remarque : Willie Geist est normalement la voix de Morning Joe de la raison relative et de la modération. Il était donc particulièrement décevant de l’entendre accuser injustement Youngkin d’extrémisme.

L’avertissement Willie Geist de Morning Joe sur les « vues dangereuses » de Glenn Youngkin a été parrainé par Carfax et GlaxoSmithKline.

Voici la transcription.

MME NBC

Matin Joe

15/10/21

6 h 30 HAE VOTEZ VÉTÉRINAIRES ANTI-JEUNESSE COMMERCIAL : [host at Virginia rally] Je veux aussi inviter Kim, de Chesapeake, elle porte un drapeau américain, un drapeau américain qui a été porté lors du rassemblement pacifique avec Donald J. Trump le 6 janvier. VOIX HORS CHAMP : Alors c’est celui-ci ? ANIMATEUR : Donald J. Trump le 6 janvier. VOIX HORS CHAMP : Ou est-ce celui-ci, Glenn, le drapeau qui a été profané lorsqu’il servait à battre les flics ? ANIMATEUR : Je vous demande à tous de vous lever et de vous joindre à nous. WILLIE GEIST : Youngkin a répondu hier. GLENN YOUNGKIN : Je n’étais pas impliqué, donc je ne sais pas. Mais si c’est le cas, alors nous ne devrions pas prêter allégeance à ce drapeau, et oh au fait, j’ai été si clair : il n’y a pas de place pour la violence : aucune, aucune, en Amérique aujourd’hui. GEIST : Youngkin a condamné les personnes impliquées dans ce rassemblement mercredi. Plus tard dans une déclaration l’appelait, citant, « bizarre et faux, de prêter allégeance à un drapeau lié au 6 janvier ». . . . Glenn Youngkin n’a donc pas assisté à ce rassemblement, mais le président Trump a appelé à ce rassemblement, où ils se sont tenus et ont fait allégeance à un drapeau utilisé lors de l’attaque du Capitole le 6 janvier. Youngkin, comme vous pouvez le voir, prend ses distances assez clairement. Quel est l’impact sur la course ici ? TIM KAINE : Eh bien, Willie, écoutez, si vous faites la promotion du gros mensonge, alors vous êtes responsable des conséquences du gros mensonge. Et Glenn Youngkin a passé toute sa campagne à dire aux gens que l’intégrité des élections est le plus gros problème, que nous devons auditer les élections, remettre en cause les résultats de novembre 2020. . . . Que va faire Glenn Youngkin s’il y a à nouveau une attaque comme celle-ci ? Va-t-il essayer de l’arrêter ? Ou va-t-il être content, parce qu’il promeut des mensonges sur l’intégrité électorale dans ce pays. C’est un problème grave et grave dont les Virginiens s’inquiètent maintenant. GEIST : Sénateur, laissez-moi vous poser des questions sur la course. Et nous prenons un peu de recul par rapport à ce problème spécifique, et te demander pourquoi c’est si proche ? Il y a quelques jours, nous avons eu le gouverneur McAuliffe, à Morning Joe, qui a donné son analyse à ce sujet. C’est une figure relativement populaire dans l’État. Pourquoi est-ce Glenn Youngkin, qui, pour les raisons que vous avez exposées, a des opinions assez folles sur les choses et des opinions dangereuses lorsque nous parlons d’élections. Pourquoi est-ce si proche ? KAINE: Vous savez, Willie, je le sais assez bien parce que j’ai été gouverneur de 2006 à 2010, et j’étais dans une course extrêmement serrée jusqu’à la fin. Voici un défi auquel nous sommes toujours confrontés en Virginie. Année présidentielle, nous avons eu un taux de participation énorme, vous savez, 70 % de participation. Ensuite, nous avons eu une course de gouverneur l’année suivante, une sorte d’élection unique hors année, et le taux de participation a tendance à chuter dans les années 40 – peut-être 47, 45, 42. Et lorsque le taux de participation diminue, cela crée des défis pour les démocrates, parce que nous voulons généralement une plus grande participation.