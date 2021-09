Matinée difficile en Moto3 à Misano

in

18/09/2021 à 12:13 CEST

Les premières barres du pratique libre 3 de Moto3 du GP de Saint-Marin ils ont été assez « émus ». La troisième session a dû être arrêtée avec un drapeau rouge après la chute de Denis ncü et plus tard, celui de Adrien Fernandez et Alberto Surra.

Öncü a touché le sol du circuit de Misano au virage 16, quelques minutes seulement après le troisième passage. Le pilote KTM a subi un coup sévère à la tête ce qui l’a laissé étendu sur le sol inconscient et a provoqué l’intervention immédiate des médecins.

Drapeau rouge! ?? Deniz Öncü était allongé au sol après une chute dans une zone rapide. La session Moto3 est arrêtée, en attendant de confirmer que le pilote turc va bien 🙏 #SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/fpTDj7xRpD – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 18 septembre 2021

Après avoir été soigné par les services médicaux du championnat (qui l’ont soigné sur la piste), il a repris connaissance, est retourné au box et a été transféré à la clinique du circuit. Une fois sur place, le pilote passera par une inspection médicale plus approfondie, ce qui laisse en suspens sa participation éventuelle au Grand Prix de Saint-Marin.

La meilleure image du jour ! Deniz Öncü retourne dans sa loge marchant et souriant 👏 Quel bonheur de le voir comme ça après sa chute très dure ! #SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/EfZn0cjA7U – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 18 septembre 2021

Une autre chute à couper le souffle a été celle de Adrian Fernandez, qui a subi un grand coup : il est tombé sur ses jambes et a été emmené à la clinique. Pourtant, là-bas, il a rassuré tout le monde via les micros de DAZN : “Je vais bien”.

Aussi, la chute de Surra causé un autre des drapeaux rouges en bonne voie. Le conducteur s’est écrasé dans le virage onze et s’est retrouvé allongé sur l’asphalte de Misano mais, finalement, il s’est stabilisé, après avoir été soigné par les services médicaux, malgré des douleurs à la main gauche.