Matrimony.com va acquérir ShaadiSaga pour se développer dans les régions du nord et de l’ouest

La société de jumelage en ligne cotée en bourse basée à Chennai, Matrimony.com, a annoncé mercredi avoir signé des accords définitifs pour acquérir une participation de 100 % dans Boatman Tech, promoteur de ShaadiSaga.com, une société de services de mariage en ligne basée à Delhi, pour un somme non divulguée.

Matrimony.com est également un acteur majeur dans le secteur des services de mariage, avec ses investissements dans l’espace et la constitution d’un portefeuille d’offres comprenant WeddingBazaar.com et Mandap.com.

L’accord permettra à Matrimony.com d’étendre considérablement sa présence dans les régions du nord et de l’ouest, de renforcer ses capacités de produits et de devenir le plus grand acteur de services de mariage à travers le pays.

Murugavel Janakiraman, président et directeur général de Matrimony.com, a déclaré : « Les services de mariage ont un potentiel immense pour créer un impact important auprès de nos clients. Avec cette acquisition stratégique, nous accélérerons notre croissance grâce à l’amélioration de l’offre et à des capacités de produits supérieures. Nous avons l’intention d’intégrer les produits, la technologie et les actifs de médias sociaux de ShaadiSaga à nos offres. Avec cette approche, nous pensons que cet accord renforcera considérablement le positionnement de WeddingBazaar.com et Mandap.com dans l’industrie et permettra aux deux marques de devenir les premières marques de services de mariage en Inde ».

Fondé en 2015, ShaadiSaga est un acteur de premier plan dans l’industrie des services de mariage, avec plus de 40 000 fournisseurs dans de multiples services et des clients dans 15 grandes villes du pays.

Suite à l’acquisition, les fondateurs de ShaadiSaga – Himanshu Kapsime (PDG) et Manish Garg (COO), ainsi qu’un autre leader clé – Niraj Patel (CPO) rejoindront Matrimony.com dans des postes de direction.

«Nous voyons d’excellentes forces complémentaires entre ShaadiSaga et Matrimony.com et nous sommes ravis de franchir cette étape vers la création d’une marque complète de services de mariage. Avec Matrimony.com, nous avons le potentiel et la capacité de faire évoluer considérablement l’entreprise et de favoriser l’adoption par les consommateurs d’une solution de planification de mariage de nouvelle génération à la pointe du secteur », a déclaré Himanshu Kapsime, co-fondateur et PDG de ShaadiSaga.

