Christiana Ricci rejoint un casting de Matrix 4 qui regorge déjà de grands noms et d’artistes talentueux, dont Keanu Reeves reprenant le rôle de Neo, Carrie Ann Moss, qui revient en tant que Trinity, Jada Pinkett Smith, qui revient en tant que Niobe, et les nouveaux venus de la franchise Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris et Priyanka Chopra. Ce sera passionnant de voir les rôles des nouveaux personnages et la position de la vieille garde après les événements de Matrix: Revolutions.