Matrix dans la vraie vie ? L’homme est à peine sauvé d’un bus

Parfois, la vraie vie l’emporte sur les morceaux de fiction, ce fameux dicton et cette fois ce n’était pas une déception, il s’agit d’un homme qui était à quelques centimètres d’être renversé par un bus, pourtant, il a appliqué le fameux mouvement de Néo de la Matrice dans laquelle il est fait à l’envers.

Le moment était très épique et a été capturé par une caméra qui ne faisait que capturer le moment d’un autre véhicule.

Dans le clip, nous pouvons voir comment l’homme qui marchait dans le ville russe de Voronej Quand soudain un camion s’approche à toute vitesse et passe juste devant, la visibilité du conducteur a été couverte par d’autres véhicules trouvés sur place, pourtant grâce à une alerte il a été sauvé de justesse.

Cette personne aurait pu perdre la vie immédiatement, le la vitesse du autobus C’était impressionnant et les moments ont été gardés pour la postérité, juste au moment où il s’est levé, il a fini de traverser la rue et il va sûrement célébrer qu’il était en vie.

Au moment de voir cette vidéo des fans de la trilogie Matrix a vu avoir vu le protagoniste en personne, alors ils partageaient la vidéo avec des utilisateurs qui ne pouvaient pas croire comment se sauver de cet homme.

Rappelons-nous que cela fait plus de 20 ans que nous avons pu apprécier le premier film Matrix, où Keanu Reeves incarnait M. Anderson, qui a pris la pilule rouge pour découvrir la vérité autour de la simulation dans laquelle il vivait, créée par des machines , étant cultivé et utilisé comme énergie.

Cette confrontation entre machines et humains qui a laissé tout le monde sans accès possible au soleil, en plus de savoir quel Thomas Anderson était l’élu, Neo, qui a affronté les machines et a gagné dans le dernier opus.

On ne connaît pas exactement l’intrigue de son nouvel opus, mais on pourrait dire qu’une histoire incroyable nous attend qui arrivera ce 22 décembre dans nos cinémas accompagnés des grands acteurs qui étaient dans les trois premiers opus et qui sont de retour pour égayer notre jours avec Matrix 4.