Matrix, Speed ​​Racer et plus

Le duo de sœurs cinématographiques Lana et Lilly Wachowski restera probablement dans les mémoires (et aimé) pour leur classique cyperpunk de 1999 The Matrix. Et ils devraient l’être, certainement. Mais toute leur œuvre, sans exception, est fascinante et pleine de joyaux absolus. Avec un nouveau film Matrix en salles et HBO Max plus tard cette année (sans Lilly), c’est le moment idéal pour revisiter leur travail. Alors, quels sont les meilleurs films de Wachowski ? Comment se comparent-ils à Matrix ? Comment se classent-ils les uns par rapport aux autres ?

Des bombes au box-office aux adaptations animées à indice d’octane élevé, des épopées de science-fiction aux puissantes allégories des identités transgenres, les films des sœurs Wachowski sont partout sur la carte tout en s’en tenant à plusieurs lignes directrices importantes. Leurs films remettent en question l’autorité, défient le capitalisme, interrogent l’identité humaine et peuvent être lus à travers une lentille queer – avec leur travail défiant fréquemment le déterminisme biologique et les personnages choisissant leur destin en opposition aux systèmes de pouvoir normatifs.

Vous trouverez ci-dessous notre classement des huit films réalisés par les Wachowski et où les regarder. Dites-nous dans les commentaires quels sont vos films Wachowski préférés.

8. Les révolutions matricielles (2003)

Même parmi les fans des suites de Matrix, Revolutions a tendance à être classé assez bas. Malgré les efforts pour racheter les suites, The Matrix Revolutions présente des défauts assez importants. Après l’énorme succès du film original et les thèmes enivrants de sa première suite, Révolutions avait beaucoup à faire. Ce n’est pas mal, en aucun cas, mais il ne tient pas ses grandes promesses.

Alors que Neo et la résistance humaine prennent leur position finale contre les machines, nous obtenons des réponses tant attendues et des scènes d’action typiquement cool, mais cela ressemble un peu à une vitrine d’effets spéciaux, avec les grandes idées des deux premiers films prenant un siège arrière à l’action. Une partie de ce qui est si excitant dans le prochain The Matrix Resurrections est la promesse de revisiter ces idées et de leur donner une finale plus forte.

7. Atlas des nuages ​​(2012)

Certains grands films ne sont même pas si bons. Reste avec moi ici. Cloud Atlas prend d’énormes risques. Cela ne colle pas toujours à l’atterrissage, mais c’est ambitieux d’une manière qui semble louable et tout à fait conforme à l’audace créative des Wachowski tout au long de leur carrière.

Basé sur le roman de David Mitchell et co-réalisé avec Tom Tykwer, Cloud Atlas explore la réincarnation de plusieurs personnages au fil du temps et à travers le monde. Raconté presque comme un film d’anthologie, il saute dans les deux sens entre 1849 et 2321. Les acteurs assument plusieurs incarnations de leurs rôles, parfois via des pratiques douteuses de maîtrise de la race. L’échelle massive, le message spirituel, les thèmes épiques et les tropes de science-fiction rendent le film vraiment unique en son genre. Sans surprise, les critiques ont été polarisées par le film, ce qui a suscité des débats et des désaccords acharnés en général. Nos œuvres d’art les plus vitales sont rarement universellement appréciées dès le départ, et Cloud Atlas, malgré tous ses défauts, attire l’attention et vaut certainement la peine d’être vu et d’en parler.

6. La matrice rechargée (2003)

La première suite de The Matrix de 1999 contribue grandement à élargir l’univers fictif du premier film. Les Wachowski font tout leur possible ici. Et ils nous permettent de plonger plus profondément dans leur monde et de mieux comprendre à quoi Neo est confronté.

S’il s’investit un peu dans sa propre mythologie et ses allusions, The Matrix Reloaded nous offre également un regard fascinant sur les rouages ​​de la résistance humaine contre les machines. Sion est présentée non seulement comme la base de la révolution, mais aussi comme le dernier bastion de l’expérience humaine. Nous voyons des gens qui essaient juste de survivre. Mais nous les voyons aussi se battre et se disputer, tomber amoureux, faire la fête, avoir des relations sexuelles et défendre leurs croyances. Tout cela est placé contre des personnages et des lieux plus grands que nature dans la matrice elle-même. The Matrix Reloaded est une suite formidable.

5. Coureur de vitesse (2008)

Speed ​​Racer a eu du mal à rivaliser avec Iron Man lorsqu’il est sorti en salles en 2008. C’est malheureux, car il aurait pu mener la charge en inspirant de nouveaux blockbusters frais et audacieux. L’adaptation de la populaire série animée est visuellement époustouflante, exagérant chaque élément à l’écran pour créer une expérience magnifique et unique. Il regorge également de thèmes et d’influences qui ont fait de Matrix un classique indéniable des années plus tôt.

Speed ​​Racer suit l’enfant du milieu de la famille Racer, Speed ​​qui court pour honorer sa famille. Lorsqu’il est invité à rejoindre un conglomérat de course louche, Speed ​​doit choisir entre la gloire et la fortune ou courir avec intégrité et sa famille derrière lui. C’est une délicieuse histoire de David et Goliath, racontée avec une attitude sans retenue qui est de plus en plus rare sur grand écran.

4. Sense8 : « Amor Vincit Omnia » (2018)

Est-il judicieux d’inclure une finale de deux heures dans cette liste de films ? Est-ce un problème que Lana Wachowski l’ait réalisé sans Lilly ? (Les deux ont créé et dirigé les deux saisons qui l’ont précédé.) Allons-y et adoptons l’esprit de Sense8 consistant à explorer les espaces troubles entre les catégories. Si huit personnes peuvent partager une conscience tout en conservant leur propre identité indépendante, pourquoi un épisode télévisé ne pourrait-il pas aussi être un film ?

Et quel épisode – ou film ! La série originale de Netflix Sense8 a été annulée bien trop tôt. Mais au cours de ses deux brèves saisons, il nous a offert un riche portrait de huit étrangers éparpillés à travers le monde, apprenant à travailler ensemble pour combattre les forces oppressives après eux. L’annulation de la série a suscité un tollé des fans. À partir de là, le streamer a allumé une finale prolongée pour permettre aux Wachowski de conclure. Mélangeant une attitude punk de rébellion, des forces obscures opérant sans responsabilité, une étrangeté manifeste, une action époustouflante et une échelle audacieuse et ambitieuse (trop chère pour le sang de Netflix), Sense8 est un bel exemple de tout ce que les Wachowski font de mieux.

3. Jupiter Ascendant (2015)

Jupiter Ascending pourrait bien être le film qui a poussé les Wachowski hors de la carte. C’était probablement leur film le moins bien noté, et leur score d’audience pour Rotten Tomatoes n’est guère meilleur. Cela n’a pas aidé non plus qu’il suive les ratés critiques de Speed ​​Racer et Cloud Atlas.

Mais c’est une tonne de plaisir! Lorsqu’une servante nommée Jupiter Jones apprend qu’elle est l’héritière d’un trône intergalactique, elle suit un soldat génétiquement modifié chargé de la protéger. Bientôt, elle doit trouver un moyen de revendiquer son pouvoir et d’arrêter ceux qui voudraient usurper son trône. Ses (en quelque sorte) enfants veulent récolter la population de la Terre pour produire un sérum de jeunesse, et elle est tout ce qui leur fait obstacle. Jupiter Ascending explore de nombreux thèmes familiers de Wachowski, comme l’exploitation des classes inférieures par ceux au pouvoir. Il joue également ses éléments les plus absurdes complètement directement. Jupiter Ascending ne se coupe jamais avec snark et ironie. Au lieu de cela, il se penche sans réserve sur ses propres côtés sauvages brillants.

2. Lié (1996)

Un thriller queer, truand, néo-noir, érotique, un film de braquage ? Pourquoi ce genre n’est-il pas devenu le genre dominant d’Hollywood pendant des années ?

Sorti trois ans seulement avant Matrix, le premier long métrage des Wachowski voit une femme mariée à un blanchisseur d’argent mafieux tomber amoureuse et conspirer avec son mystérieux nouveau voisin pour arnaquer son mari. Inutile de dire que les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Avec un ton terriblement sombre, un dialogue tranchant et ancien, des performances de haut niveau et une intrigue sexy et pleine de suspense, Bound a développé un culte bien mérité. Bound est également magnifiquement contondant – une métaphore visuelle parfaitement exécutée montre que notre mari blanchisseur d’argent nettoie littéralement le sang de l’argent, repasse et sèche les factures sur une corde à linge. Il a également presque décroché la première place parmi les meilleurs films de Wachowski.

1. La matrice (1999)

Il y a plus de 20 ans, les Wachowski ont secoué le monde avec leur chef-d’œuvre cyberpunk The Matrix. L’histoire d’un homme arraché à la « réalité » et a montré la vérité – que nous sommes tous esclaves d’une armée de machines nous gardant complaisants dans un programme informatique – a transformé non seulement Hollywood, mais la culture elle-même. Ses effets spéciaux révolutionnaires ont été utilisés (et parodiés) dans d’innombrables films ultérieurs, tandis que ses thèmes et son esthétique étaient omniprésents.

Le message central du film a été adopté par un échantillon assez large de spectateurs. Cela inclut les « activistes des droits des hommes » misogynes et les théoriciens du complot. Une lecture plus significative est venue de téléspectateurs qui reconnaissent une allégorie trans dans le voyage de Neo pour échapper à une fausse réalité qui lui est imposée. Lilly Wachowski a confirmé que c’était en fait l’intention originale du film et que “le monde de l’entreprise n’était pas prêt pour cela”.

C’est peut-être un choix facile, mais il est difficile de nier que The Matrix est le meilleur film de Wachowski.

