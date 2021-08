Matrixport, la société de chiffrement du cofondateur de Bitmain, devient licorne après un tour de 100 millions de dollars

Pour Hannah Perez

La startup de Wu Jihan, l’ancien PDG de Bitmain, a obtenu une valorisation de plus d’un milliard de dollars, obtenant ainsi le statut de “licorne”.

***

Matrixport, la société de fournisseur de services de crypto-monnaie dirigée par le milliardaire co-fondateur de Bitmain Wu Jihan, est devenue une « licorne » après un tour de financement qui lui a décerné un valorisation de plus de 1 milliard de dollars US.

La société a clôturé cette semaine un tour de table de série C au cours duquel elle a levé 100 millions de dollars. Le cycle a été mené par les partenaires DST Global, C Ventures et K3 Ventures. Y ont également participé Qiming Venture Partners, CE Innovation Capital, Tiger Global, Cachet Group, Palm Drive Capital, Foresight Ventures et A&T Capital.

Dans une interview avec les médias Bloomberg, le directeur exécutif de Matrixport, Ge Yuesheng, a annoncé qu’une deuxième étape du tour était encore à venir. Il a également ajouté que la société prévoit de devenir publique dans les 3 à 5 prochaines années.

Les services bancaires cryptographiques restent un créneau en croissance rapide par rapport aux portefeuilles et aux bourses. Nos clients sont principalement des particuliers fortunés en crypto qui ont un large éventail d’attentes en matière de risque et de rendement.

Le co-fondateur de Bitmain dirige une autre start-up crypto d’un milliard de dollars

Co-fondée par l’ancien PDG de Bitmain Technologies Ltd., la société chinoise d’équipement minier Bitcoin, Matrixport propose des services financiers de crypto-monnaie, de la conservation au trading et aux produits structurés, aux clients institutionnels et de détail.

Wu s’est séparé de Matrixport de Bitmain en 2019, après que le plus grand fabricant mondial d’équipements miniers de cryptographie ait été confronté à une crise de liquidité. En janvier, il a démissionné de son poste de président et chef de la direction de l’entreprise qu’il avait co-créée il y a sept ans, mettant ainsi fin à une lutte de pouvoir de plusieurs années avec son cofondateur Micree Zhan. Wu est maintenant président de Matrixport, et Ge, son ancien allié chez Bitmain, en est le PDG. Le duo détient une participation majoritaire dans l’entreprise.

En mars de cette année, la startup basée à Singapour avait plus de 10 milliards de dollars d’actifs clients sous gestion et en conservation, et a enregistré 5 milliards de dollars de transactions mensuelles sur tous les produits. Ge a commenté à Bloomberg que la société est rentable, bien qu’il n’ait pas donné de chiffres et a déclaré qu’ils aspiraient à avoir des centaines de milliards de dollars d’actifs sous gestion et en conservation d’ici cinq ans.

Il convient de noter que les entreprises «licornes» sont ces startups millionnaires avec une valorisation d’un milliard de dollars et plus.

Lecture recommandée

Sources : Bloomberg, Coindesk,

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash