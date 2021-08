Matrixport lance un nouveau produit de jalonnement Ethereum 2.0 (ETH2.0) » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Matrixport, une plate-forme de blockchain et de crypto-monnaie basée en Asie, a annoncé aujourd’hui le lancement de ‘ETH2.0 Staking Earn’, un nouveau produit permettant aux clients de participer au staking Ethereum 2.0 (ETH2.0) tout en bénéficiant de récompenses supplémentaires en jetons, de revenus miniers, et une meilleure liquidité des projets DeFi connexes.

Le produit « ETH2.0 Staking Earn » prévoit des rendements compris entre 3 et 10 %. Les utilisateurs peuvent obtenir des rendements plus élevés générés à partir d’une combinaison de récompense de jalonnement ETH2.0 moyenne de 2,30 %*, de revenus de jetons miniers DeFi de 6,81 %* (revenu de frais de transaction de 0,14 %.*)

« ETH2.0 Staking Earn » génère un rendement supplémentaire grâce aux protocoles DeFi établis Curve et Lido, une solution de staking liquide pour ETH 2.0 soutenue par les principaux fournisseurs de staking du secteur. Lido est actuellement le plus grand contrat décentralisé pour le jalonnement ETH 2.0, avec plus de 540 000 ETH jalonnés. En utilisant Curve, les utilisateurs bénéficient également de services de change stables avec un faible glissement et des frais de transaction peu élevés.

« ‘ETH2.0 Staking Earn’ équilibre les solides récompenses de staking de l’ETH 2.0 avec les avantages de liquidité des protocoles DeFi. De plus, les seuils d’investissement nettement inférieurs encouragent une participation plus large de la communauté. Notre produit de premier ordre reflète l’engagement indéfectible de Matrixport à mettre sur le marché des offres innovantes qui profitent à la longue traîne des utilisateurs de crypto.

– John Ge, co-fondateur et chef de la direction de Matrixport

Pour permettre un accès facile aux investissements ETH 2.0, un seuil d’investissement minimum de 5 ETH a été fixé. Le rendement de l’investissement sera mis à jour une fois par mois, dans les 3 jours ouvrables après la période d’ouverture à la fin de chaque mois. En outre, « ETH2.0 Staking Earn » permet aux utilisateurs de se retirer tôt, moyennant des frais de service.

Jusqu’au 21 août, les utilisateurs de Matrixport peuvent réserver leurs parts, ce qui sera confirmé le 1er septembre.

«Avec pour mission de rendre le jalonnement simple et sécurisé tout en maintenant à la fois la décentralisation et la résistance à la censure pour Ethereum, cette collaboration avec Matrixport est parfaitement alignée sur les valeurs de Lido en facilitant une plus large participation à l’économie de jalonnement Ethereum. Lido est déterminé à contribuer autant que possible à la maturation de l’économie de jalonnement DeFi, et c’est un autre pas important vers cela. »

– Konstantin Lomashuk, co-fondateur de Lido DAO

Plus tôt ce mois-ci, Matrixport a clôturé avec succès sa levée de fonds de série C avec des plans pour poursuivre son expansion et obtenir des licences supplémentaires.