Mats Hummels aime le groupe défensif allemand avant les Championnats d’Europe

L’ancien défenseur du Bayern Munich Mats Hummels aime ce qu’il voit du corps défensif de l’équipe nationale allemande.

Plus précisément, Hummels pense que le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger a énormément progressé.

“Toni a montré individuellement qu’il est un joueur absolument exceptionnel. Chaque fois que j’ai vu ses jeux, je peux presque parler de classe mondiale. Mais nous avons beaucoup de bons joueurs en poste », a déclaré Hummels, capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia.

Hummels, Rüdiger, Niklas Süle, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Günter, Robin Koch et – potentiellement – ​​Joshua Kimmich, seront l’unité chargée d’essayer de ralentir les équipes de grande puissance comme la France au Championnats d’Europe.

“Ils ont une attaque et une défense sensationnelles”, a déclaré Hummels. « Nous trouverons comment jouer contre eux avant le match. Avec Benzema, ils ont encore plus de qualité. Vous ne pouvez pas les garder sous contrôle tout seul, ce n’est possible qu’en équipe.

Si cette défense devait s’en remettre à son gardien, Hummels fait entièrement confiance à l’Allemand Manuel Neuer.

« C’est le meilleur gardien que j’aie jamais vu. Période », a déclaré Hummels. « Il n’y aura pas de problème de coordination entre nous, mais plutôt un bénéfice mutuel.