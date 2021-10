Matsuyama clôt sa victoire dans le championnat Zozo en grand

Le champion des Masters, Hideki Matsuyama, a certifié ce dimanche sa victoire dans le championnat Zozo du PGA Tour. Le Japonais, qui ajoute ainsi son premier titre dans son pays, a au final obtenu un avantage de cinq coups sur ses rivaux directs.

En 2019, Tiger Woods a remporté le premier championnat Zozo, le premier événement du PGA Tour au Japon, et l’année dernière, le tournoi a déménagé en Californie en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19.

Matsuyama a terminé avec 65 coups sûrs et un total de 15 sous 265 au Narashino Country Club. C’était sa septième victoire sur le PGA Tour.

Lorsqu’on lui a demandé quand il pensait avoir remporté le tournoi à domicile, Matsuyama a répondu par l’intermédiaire d’un interprète : « Je suis tellement heureux de pouvoir le faire. De plus, en 2019, Tiger a remporté le Masters, puis le championnat Zozo, donc je suis heureux de pouvoir l’imiter aussi.« .

Les Américains Brendan Steele et Cameron Tringale sont à égalité au deuxième rang à 10 sous la normale.. Tringale était derrière Matsuyama de deux coups jusqu’au 18e trou, mais l’aigle du joueur japonais et le bogey de l’Américain en ont fait un coussin de cinq coups.

« Je devais prendre quelques risques et malheureusement, cela n’a pas fonctionné, mais j’ai joué 16 très bons trous et oui, c’était le jour », a déclaré Tringale.

Le champion du British Open, Collin Morikawa, a réussi un tour final de 69 et a terminé à 10 coups derrière Matsuyama. Le champion des Jeux olympiques de Tokyo Xander Schauffele a tiré 68 et était à égalité dans le tournoi, tandis que Rickie Fowler a eu son deuxième 71 de suite et a terminé 3 autres.

« Ce n’était pas la même expérience, je n’ai pas très bien joué, mais j’ai apprécié d’être ici malgré le verrouillage et les règles COVID », a déclaré Schauffele. « J’ai vu certains membres de ma famille ici, ce qui était vraiment cool. J’ai une excellente occasion de les voir, donc ce fut un moment génial pour moi. »

La seule étape du PGA Tour en Asie n’a attiré que trois des 20 meilleurs joueurs du classement mondial.

Finale Générale du Championnat Zozo

-quinze Hideki Matsuyama (Japon) 64 68 68 65

-dix Brendan Steele (États-Unis) 66 68 70 66

Cameron Tringale (États-Unis) 67 66 68 69

-6 Mackenzie Hughes (Canada) 70 68 69 67

Sebastian Munoz (Colombie) 70 66 68 70

Matt Wallace (Angleterre) 65 69 70 70

-5 Keegan Bradley (États-Unis) 70 71 69 65

Tommy Fleetwood (Angleterre) 67 68 70 70

Branden Grace (Afrique du Sud) 72 66 67 70

Lanto Griffin (États-Unis) 69 67 73 66

Takumi Kanaya (Japon) 71 70 68 66

Luke List (États-Unis) 69 69 70 67

Collin Morikawa (États-Unis) 71 68 67 69