Matsuyama place le Japon sur la carte d’Augusta

Hideki Matsuyama, numéro 25 mondial, a vu le grand rêve de sa vie se réaliser ce dimanche en devenant le premier japonais à conquérir le Maîtres d’Augusta, son premier titre majeur en tant que professionnel. Les golfeurs japonais se disputent la veste verte depuis l’édition 1936.

A l’issue de la 85e édition du concours, Matsuyama, 29 ans, a résisté à la pression pour le déloger du leadership qu’il a atteint samedi et a délivré un score de 73 coups (+1) aujourd’hui. Il a accumulé 278 en quatre tours (-10), un de moins que le deuxième classé, l’Américain Will zalatoris (279, -9).

La troisième place était partagée par deux Américains: Jordan sppieth, vainqueur du tournoi en 2015; Oui Alex Schuffele, qui s’est battu pour le titre jusqu’au 16e trou quand il a réussi un double bogey à trois coups. Les deux ont terminé avec 281 coups sûrs (-7). L’Espagnol Jon Rahm, qui a accumulé aujourd’hui 66 coups sûrs (-6), a terminé cinquième (282, -6).

Hideki Matsuyama – Champion des Masters 2021. #les maîtres 松山 英 樹 – 2021 年 マ ス タ ー ズ チ ャ ン ピ オ ン pic.twitter.com/P3JDVW5RMt – The Masters (@TheMasters) 11 avril 2021

Le nouveau champion Masters, qui recevra la “ Green Jacket ” de l’Américain Dustin Johnson, qui a remporté le tournoi en novembre mais n’a pas pu participer cette année, remportera un prix en espèces de 2 070 000 $.

Matsuyama, qui a disputé son dixième Masters, son huitième en tant que professionnel, et sa meilleure performance jusqu’à cette année avait été une cinquième place partagée en 2015, a terminé le tournoi avec des records de 69, 71, 65 et 73. Le triomphe japonais a été effacé aujourd’hui. sur le dernier coup, un putt bogey, qui l’a empêché de perdre une avance de quatre points avec laquelle il a atteint le dernier tour.

Le record de la ronde finale (73, +1) était étrangement le pire du tournoi, mais cela lui a servi à entrer dans l’histoire et à battre la recrue américaine Will Zalatoris par un seul coup sûr.

Rahm a essayé

Au début de son voyage dans le Golf du club national d’Augusta le Japonais a fait un «bogey» sur l’ouverture du trou, qu’il a immédiatement corrigé sur le deuxième en faisant un «birdie», le premier des trois qu’il a obtenu jusqu’au neuvième. Ensuite, tout semblait être revenu sous le contrôle de Matsuyama, qui a bien gardé le placement de la balle avec ses longs coups et a dominé sur le green avec ses putts.

Regardez tous les clichés du tour final 66 de Jon Rahm. #Themasters pic.twitter.com/QOPvvK0OzJ – The Masters (@TheMasters) 12 avril 2021

De plus, derrière seulement Zalatoris l’inquiétait, il a réussi à être juste un coup plus bas, et bien que Rahm ait donné toute une chaise de jeu qui lui a permis de remporter le prix du meilleur record du jour (66, -6), il n’avait plus aspiré au titre.

Quelque chose que Schauffele a fait, qui est entré en scène à partir du trou 7 et après avoir fait six birdies consécutifs, il s’est placé à deux coups d’égaliser le score alors qu’il restait encore trois trous à jouer et que la pression augmentait sur Matsuyama et aussi ses erreurs, comme celui qu’il avait quand il a mis le ballon à l’eau le 15.

Seconde asiatique

Matsuyama est le deuxième asiatique à remporter une majeure. Avant qu’il ne soit réalisé en 2009 par le sud-coréen YE Yang, dans le championnat de la PGA après avoir battu Tiger Woods. Zalatoris, 24 ans, joueur de golf américain prometteur, a terminé sa meilleure semaine de ses trois années en tant que professionnel. Spieth et Schauffele ont reçu 667 000 troisièmes et Rahm a partagé la cinquième place avec l’Australien Marc Leishman. Ils ont reçu 437 000 $ chacun.

