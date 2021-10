Matsuyama prend la tête du championnat Zozo

Le champion d’Augusta Masters, le Japonais Hideki Matsuyama, affrontera en tant que leader le week-end dans le Championnat Zozo, tournoi PGA qui se déroule au Japon. Le Japonais a remporté deux coups sûrs sur le terrain au deuxième tour et commande avec un coup d’avantage sur l’Américain Cameron tringale.

La solidité de Matsuyama dans un second tour marqué par le froid et l’humidité cela lui a donné l’avantage. Trois birdies et un bogey, son premier cette semaine, ont honoré sa carte.

« Ce n’était pas un tour parfait, mais j’ai bien joué. Je suis heureux », a déclaré Matsuyama après avoir terminé sa tournée. « Je suis en bonne position et je vais essayer de faire de mon mieux ce week-end », a-t-il déclaré.

Son poursuivant le plus immédiat en lui sera Tringale, qui avec un tour de cinq birdies et un bogey a été placé avec -7, un coup de -8 de Matsuyama. Alors que, Brendan Steele (quatre birdies et deux bogeys) et Wallace mat (trois birdies et deux bogeys) à égalité pour la troisième place avec -6.

Sans les Espagnols dans le tournoi, il y a eu un protagonisme hispanique. Le Chilien Joaquin Niemann il est cinquième avec -5 après quatre birdies, trois bogeys et un double bogey. Partager la position avec Tommy Fleetwood, qui a ajouté quatre birdies et deux bogeys lors de la deuxième journée.

Dans des positions plus arriérées se trouvent des personnages illustres. Collin Morikawa il est 20e à -1 après cinq birdies, un bogey et un double bogey dans la journée. Pour sa part, Alex Schauffele il est cinquante-huitième avec +4 après deux birdies, quatre bogeys et un double bogey.

Classement après le deuxième tour (par 72)

1. Hideki Matsuyama (Japon) 132 (64-68)

2. Cameron Tringale (États-Unis) 133 (67-66)

3. Matt Wallace (Angleterre) 134 (65-69)

3. Brendan Steele (États-Unis) 134 (66-68)

5. Joaquin Niemann (Chili) 135 (64-71)

5. Tommy Fleetwood (Angleterre) 135 (67-68)

7. Alex Noren (Suède) 136 (68-68)

7. Sebastián Muñoz (Colombie) 136 (70-66)

7. Hiroshi Iwata (Japon) 136 (63-73)

7. Troy Merritt (États-Unis) 136 (68-68)

7. Matt Jones (Australie) 136 (67-69)

7. Lanto Griffin (États-Unis) 136 (69-67)