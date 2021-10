Matsuyama remporte le championnat ZOZO et remporte son 16e titre du PGA Tour

24/10/2021 à 16h38 CEST

Le Japonais Hideki Matsuyama, avec un total de 265 coups (-15), après avoir délivré une quatrième carte avec 65 (cinq sous la normale), a confirmé son leadership des deux jours précédents et a pris la Championnat ZOZO, du circuit PGA, qui s’est joué au club Accordia Golf Narashino à Chiba (Japon), dans ce qui est son seizième titre professionnel, le Colombien Sebastián Muñoz partageant la quatrième place finale.

Hideki Matsuyama, à 29 ans déjà avec tout un Augusta Masters à son actif (2021), Etant le premier Japonais à le faire, et avec un meilleur classement mondial au numéro 2 (18 juillet 2017), il n’a pas manqué l’occasion de régner dans son propre pays. Il l’a fait en réaffirmant sa domination ce dimanche avec un 65, qui est sa deuxième meilleure carte des quatre jours, avec deux ‘eagles’, trois ‘birdies’ et deux ‘bogeys’.

Au final, il remporte son 16e titre en carrière, cinq coups d’avance sur les Américains Brendan Steele et Cameron Tringale. qui a livré des cartes avec 66 et 69 coups, respectivement, et qui a partagé la deuxième place finale.

Notable quatrième place partagée par Sebastián Muñoz, qui a signé un 70 (pair), pour un total de 274 (-6). L’Américain Collin Morikawa, troisième au classement mondial, a délivré un 69 (-1), qui avec 275 lui a valu une septième place partagée.

