Matt Alston de Machine Head partage la vidéo de jeu de batterie ‘Imperium’

Images drum-cam de TÊTE DE LA MACHINE le batteur Matt Alston jouer la chanson « Imperium » à son studio peut être vu ci-dessous. Il a écrit dans un message accompagnant le Youtube sortie de la vidéo : « Après un long moment à venir… Je suis enfin en mesure de commencer à enregistrer des play-throughs dans mon studio !! Les chansons sont jouées/enregistrées en UNE seule prise continue. Cela signifie qu’il n’y a : ins ; PAS de remplacements/échantillons (tout l’audio de la batterie est LIVE des micros de batterie) ; Seuls les égaliseurs/compressions/réverbérations de base sont utilisés ! Si ce n’est pas « parfait »… c’est juste la vraie vie ! »

Les Britanniques d’origine Alston (DIABLERIE, FRONT DE L’EST) et guitariste polonais Waclaw « Vogg » Kiełtyka (DÉCAPITÉ) a rejoint TÊTE DE LA MACHINE à temps pour la tournée du 25e anniversaire du premier classique du groupe, » Brûle-moi les yeux « , qui a débuté en Allemagne en octobre 2019.

TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn a parlé à HEAVY1 de France de la façon dont les nouveaux membres ont décroché le concert. « Nous faisions des auditions pendant un certain temps, et Voggl’audition m’a juste époustouflé – c’était tellement serré et foutrement précis », a-t-il déclaré. « Il a envoyé [a recording of] ‘Imperium’ comme sa première chanson juste comme un test. Nous avons toujours demandé à tous les gars de faire un test de son, juste pour s’assurer que les niveaux sont bons et tout. J’étais genre : ‘Oh mon Dieu ! Ce mec joue ‘Imperium’ mieux que je ne peux en ce moment. [Laughs] C’était fou. Et nous avons fini par discuter. Mec super sympa. Mat, même chose. Nous l’avons fait voler, coincé avec lui, et il l’a tué. »

Chaque émission sur TÊTE DE LA MACHINELa dernière tournée de s a été décrite dans un communiqué de presse comme « une extravagance musicale de trois heures », composée de deux parties : la première partie comprenait une batterie de TÊTE DE LA MACHINEdes classiques modernes, tels que « Imperium », « Halo » et « Maintenant nous mourons », avec Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer aux côtés Kiełtyka et Alston. La deuxième partie en vedette » Brûle-moi les yeux « joué dans son intégralité pour la première fois, avec le batteur original Chris Kontos et guitariste Logan Mader se joindre à.

Kontos à gauche TÊTE DE LA MACHINE avant la sortie du deuxième album du groupe, 1997’s « Plus les choses changent », et a été remplacé par Dave McClain.

fabricant contribué à deux TÊTE DE LA MACHINE les albums susmentionnés » Brûle-moi les yeux « et « Plus les choses changent », avant de quitter le groupe et d’être remplacé par Lustre d’Ahrue et, plus tard, Phil Demmel.

McClain et Demmel tous les deux sont partis TÊTE DE LA MACHINE en octobre 2018.

TÊTE DE LA MACHINE travaille actuellement sur son nouvel album à Studios de morsure de requin à Oakland, Californie avec le producteur Zack Ohren pour une version provisoire à l’été 2022. Au moins plusieurs des morceaux du LP, y compris « Devenir la tempête de feu », « Flèches dans les mots du ciel » et « Mes mains sont vides » – ont été enregistrés avec le batteur Navène Koperweiss (ENTHÉOS, WHITECHAPEL, LES ANIMAUX COMME LEADERS).

TÊTE DE LA MACHINE fera équipe avec les suzerains suédois du métal viking AMON AMARTH pour un co-titre « Vikings et cœurs de lion » Tournée européenne des arènes en septembre et octobre 2022. Le soutien sur le trek viendra de L’EFFET HALO, le nouveau groupe composé de cinq anciens membres de EN FEU: Peter Iwers, Daniel Svensson, Jesper Strömblad, Nicolas Engelin et Mikaël Stanne.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).