Matt Amodio battu après 38 victoires

La séquence de victoires consécutives du champion de Jeopardy Matt Amodio a officiellement pris fin lors de l’épisode de lundi. Comme l’a noté USA Today, sa séquence s’est terminée après avoir remporté un nombre impressionnant de 38 matchs. Au total, Amodio a gagné 1 518 601 $ pendant son séjour sur Jeopardy.

Amodio affrontait deux de ses adversaires les plus puissants à ce jour : Jonathan Fisher, un acteur de Coral Gables, en Floride, et Jessica Stephens, une spécialiste de la recherche statistique de Nashville, Tennessee. Avant Final Jeopardy, Amodio était en fait à la troisième place après avoir pris du retard dans le tour Double Jeopardy. Il a fini par se tromper sur le dernier indice. L’indice, dans la catégorie des pays du monde, était : « L’Allemagne nazie a annexé cette nation et l’a divisée en régions des Alpes et du Danube ; les Alliés l’ont ensuite divisée en 4 secteurs ». Amodio a répondu à la Pologne tandis que Fisher et Stephens ont deviné correctement l’Autriche. En fin de compte, Fisher a remporté la victoire.

Après sa défaite, Amodio a publié une déclaration qui disait: « Tout le monde est si intelligent et si compétent que cela pourrait arriver n’importe quel match. Et cette fois, c’est arrivé. » Mayim Bialik, qui anime actuellement Jeopardy alors que l’émission décide qui elle nommera comme animatrice permanente, a déclaré à propos du temps passé par Amodio dans l’émission : « Ce fut un honneur et un plaisir de vous voir ici. » Elle a ensuite dit au public à propos du jeu passionnant : « Quelle façon de commencer la semaine ! »

Même si le temps d’Amodio sur Jeopardy est terminé, il a certainement laissé sa marque sur le quiz. Il a officiellement dominé le champion James Holzhauer lors de victoires consécutives (Amodio a remporté 38 matchs de suite contre 32 pour Holzhauer). Maintenant, il n’est derrière que Ken Jennings, qui a remporté 74 matchs consécutifs, dans ce classement. Compte tenu de son total impressionnant, Amodio sera également sur le point de revenir pour le tournoi annuel des champions de Jeopardy. Ce ne sera donc pas la dernière fois que vous verrez le champion en action. Pendant son séjour dans l’émission, Amodio a souvent parlé de l’importance de sa séquence de victoires Jeopardy.

« Je voulais gagner un match. Être dans la série est un accomplissement formidable, et je ne veux pas du tout le dénigrer », a déclaré Amodio à Vulture en septembre à propos de ses réalisations. « Mais une fois que vous gagnez, vous êtes un champion Jeopardy!. Vous pouvez vous appeler un » Jeopardy! champion. » Pas un participant à « Jeopardy ! » C’est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Vous pourriez perdre le prochain match, ou vous pourriez perdre 71 matchs plus tard si vous êtes Ken Jennings. Vous finirez par perdre. Mais cela n’enlève jamais le descripteur.