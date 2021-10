Quand James Holzhauer a remporté 32 épisodes consécutifs de Jeopardy! en 2019, l’hypothèse générale était que personne n’égalerait ce total de sitôt. Depuis 2003, lorsque l’émission a levé sa limite de cinq jours pour les champions de retour, seuls Holzhauer et Ken Jennings étaient allés aussi loin; au début de 2021, seuls neuf joueurs avaient déjà remporté 10 victoires consécutives.

Mais ensuite, Matt Amodio est arrivé et est devenu le 10e joueur de ce type. Avec sa 33e victoire vendredi soir, il a désormais dépassé Holzhauer et détient la deuxième plus longue séquence de victoires en Jeopardy ! l’histoire. Son total de 1 267 801 $ le place au troisième rang des gains de la saison régulière, après Holzhauer et Jennings, les seuls autres joueurs à avoir touché 1 million de dollars en dehors des tournois.

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un long Jeopardy! les séquences de victoires sont si rares, mais la plus importante est que le jeu est difficile et que cela dépend tellement de la chance. Il y a un degré substantiel de chance dans chaque épisode. C’est par conception : Merv Griffin, qui a créé Jeopardy ! avec sa femme, Julann, aimait jouer aux poneys, ce n’est donc pas un hasard si les trois opportunités de pari cachées de l’émission s’appellent Daily Doubles, après cette série de courses de chevaux. Qui trouve ces carrés (et quand) détermine souvent le résultat. Et comme tout candidat qui a étudié Shakespeare et la géographie canadienne pour être interrogé sur la géométrie, l’opéra et – les égarements – avant et après, il y a aussi de la chance dans les catégories qui se retrouvent dans un certain jeu, ainsi que les adversaires partagent la scène.

Mais la chance ne vous mène que jusqu’à présent. Il suffit de demander à Holzhauer, un joueur professionnel, qui a discuté d’Amodio cette semaine avant que ses résultats de vendredi ne soient connus. “Enchaîner autant de victoires, c’est presque comme frapper un pari de 32 équipes dans les paris sportifs”, dit Holzhauer, “et il y a une raison pour laquelle vous ne voyez presque jamais cela se produire.”

Amodio joue avec quelque chose comme une fusion des styles Holzhauer et Jennings. Comme Holzhauer, il chasse les doubles quotidiens et utilise parfois des scores incontrôlables pour encaisser de grosses sommes dans Final Jeopardy !; il a dépassé à deux reprises les 70 000 $, pour les 21e et 23e totaux d’une journée les plus élevés jamais enregistrés. Mais alors qu’Amodio est audacieux, ses paris sont pâles par rapport aux feux d’artifice déployés par Holzhauer, qui a en moyenne un peu moins de 77 000 $ dans chacune de ses 32 victoires. Amodio a remporté sa 32e victoire avec un total de 1 212 401 $, une somme énorme, mais qui représente presque exactement la moitié de ce que Holzhauer avait gagné au même moment (2 462 216 $).

Au lieu de cela, les gains par match d’Amodio ressemblent beaucoup plus à ceux de Jennings pendant la séquence de victoires (officiellement sanctionnée) de GOAT en 2004. Après sa 32e victoire, Jennings avait amassé 1 050 460 $, un peu en dessous de la marque d’Amodio. Comme Jennings, Amodio est prêt à deviner des indices : il a en moyenne trois mauvaises réponses par match, tout comme Jennings, tandis que Holzhauer en avait rarement plus d’une. Jennings et Holzhauer dominent toujours le classement de tous les temps des scores Coryat – une méthode de mesure des connaissances totales du conseil d’administration – mais Amodio a obtenu le deuxième score Coryat le plus élevé jamais enregistré lors de son septième Jeopardy ! Jeu.

En effet, le trio de grands a beaucoup en commun. Amodio a trouvé 74 pour cent stupéfiants de doubles quotidiens dans ses matchs, juste entre les marques de Jennings (71 pour cent) et Holzhauer (77 pour cent) au cours de leurs propres séquences. Ces chiffres reflètent l’étendue du groupe (si vous donnez la bonne réponse, vous choisissez l’indice suivant) et l’aptitude au buzzer (pour donner la bonne réponse, vous devez d’abord sonner).

Mais malgré toute sa domination – et pour tous les champions potentiels qu’il a maintenant renvoyés à la maison sans victoire – Amodio reste le favori de beaucoup de ceux qui sont tombés lors de l’Amodio Rodeo (alias le Matt Gala). Lorsque Amodio a atteint 1 million de dollars après son 28e match, le concurrent Justin Stanley a déclaré que la salle pleine de joueurs fraîchement vaincus lui avait fait une ovation debout.

Quelle est la prochaine étape pour Amodio ? Tout d’abord, un peu plus de Jeopardy!: Lundi, il disputera son 34e match, avec l’intention de se rapprocher de la marque de Jennings de 74 victoires. (Pour ceux qui gardent le score à la maison, s’il continuait à gagner, il surpasserait Jennings dans un épisode diffusé fin novembre ; Jennings lui-même devrait prendre la relève en tant qu’hôte invité le 8 novembre.)

Au-delà de cela, Amodio est susceptible de devenir une sorte de nom de ménage ringard (ou en tout cas, un nom de ménage dans les ménages de genre ringard). Holzhauer dit qu’il a souvent été traité de « Jeopardy ! guy » par des inconnus dans les mois qui ont suivi sa séquence. “Matt sera très populaire dans son club de bridge local, si mon expérience est une indication”, a déclaré Holzhauer.

Holzhauer, Jennings et Brad Rutter, à bien des égards le joueur le plus victorieux de Jeopardy ! Le quizzer britannique Mark Labbett, est le cerveau interne de The Chase, où les joueurs, dont plusieurs Jeopardy! anciens élèves, affrontez-les.

Le mois dernier, j’ai demandé à Amodio s’il envisagerait un jour de tenir un tribunal sur The Chase. “Heureusement, je n’ai pas à y penser de sitôt”, a déclaré Amodio en riant; Péril! stipule que les champions restent en dehors des autres émissions de télévision pendant six mois après leur dernier match, et il devra à un moment donné revenir pour un tournoi des champions. Sans parler des futures confrontations potentielles avec Rutter et Holzhauer—Jennings, en tant que Jeopardy! employé, ne peut plus rivaliser, ce que les fans réclament déjà.

“Mais cela étant dit”, a poursuivi Amodio, “ce sont trois personnes auxquelles j’ai probablement beaucoup trop pensé dans ma vie. Ce sont mes héros, et je veux juste les imiter de toutes les manières possibles. »